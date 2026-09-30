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Por qué Malasia acoge el Gran Premio de Bahrein de F1 reubicado, con lluvia y bruma probable

El “Gran Premio de Bahrein en Malasia” es uno de los nombres más extraños para una carrera en la historia de la Fórmula 1.

Unos trabajadores utilizan una plataforma de tijera para instalar una pancarta sobre la pista antes del Gran Premio de Bahrein en Malasia, en el Circuito Internacional de Sepang, el miércoles 30 de septiembre de 2026, en Sepang, Malasia. (Foto AP/Vincent Thian)
Unos trabajadores utilizan una plataforma de tijera para instalar una pancarta sobre la pista antes del Gran Premio de Bahrein en Malasia, en el Circuito Internacional de Sepang, el miércoles 30 de septiembre de 2026, en Sepang, Malasia. (Foto AP/Vincent Thian) AP

La guerra con Irán, los incendios forestales y las tormentas eléctricas son algunos de los temas de conversación esta semana, mientras la F1 se prepara para un GP de Bahrein que se disputará a 6.000 kilómetros de su país anfitrión nominal.

La última vez que la F1 corrió en el circuito de Sepang, en 2017, 12 de los 22 pilotos de la parrilla de este año aún no habían debutado en la F1. El actual líder del campeonato, Kimi Antonelli, acababa de cumplir 11 años.

Cómo terminó el GP de Bahrein en Malasia

La F1 tenía previsto correr originalmente en Bahrein en marzo, pero esa carrera y el Gran Premio de Arabia Saudí se cancelaron después de que Irán atacara a ambos países en respuesta a bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Perder dos carreras en lucrativos mercados de Oriente Medio supuso un golpe financiero para la F1 y sus equipos, y la incorporación de un evento de reemplazo en Malasia buscaba compensar ese impacto. Mantener el nombre de GP de Bahrein fue el resultado de extensas conversaciones en las que participaron los gobiernos de ambos países.

El príncipe heredero y primer ministro de Bahrein, Salman bin Hamad Al Khalifa, manifestó que la decisión de trasladar la carrera era una señal del “compromiso y la pasión” de su país por la F1.

Bahrein ya estaba dejando su huella en el evento el miércoles, con comida y marcas bareiníes disponibles, y con 561 comisarios y otros oficiales de carrera que hicieron el viaje desde Bahrein a Malasia. Como es habitual en el GP de Bahrein, los tres primeros pilotos celebrarán en el podio con botellas de aromática agua de rosas sin alcohol, no con champán.

La carrera queda ubicada entre el GP de Azerbaiyán y la prueba de la próxima semana en la cercana Singapur.

Usar la marca de otro país ya se ha hecho antes

Bahrein está reavivando una vieja tradición de la F1 al sumarse a Suiza, San Marino y Luxemburgo como países que fueron anfitriones oficiales de carreras de F1 que en realidad se disputaron en otro lugar.

En esos casos anteriores de las décadas de 1980 y 1990, la F1 quería que un país como Francia, Italia o Alemania tuviera una segunda carrera, pero debía sortear una norma que limitaba a cada país a un solo evento.

Como persisten las preocupaciones de seguridad de cara al Gran Premio de Qatar en noviembre y al cierre de temporada en Abu Dabi en diciembre, la F1 ha considerado una opción de respaldo en Europa, con el circuito italiano de Imola como favorito. La F1 también podría mantener la marca de una carrera de Oriente Medio para ese caso.

Se pronostica lluvia y un Sepang mojado puede emocionar

Cuando llueve en Sepang, llueve a cántaros.

Durante la etapa anterior del Gran Premio de Malasia, de 1999 a 2017, la pista se hizo famosa por aguaceros repentinos que dieron lugar a carreras emocionantes y a algunos resultados inesperados.

Este fin de semana son posibles la lluvia e incluso tormentas eléctricas, lo que prepararía el escenario para lo que sería la primera carrera en mojado desde un importante cambio reglamentario para 2026. Desde entonces, lo más cerca que ha estado la F1 de eso fue el Gran Premio de Países Bajos, cuando la lluvia llegó justo cuando los pilotos terminaban la carrera sprint.

La neblina por contaminación del aire afecta la visibilidad

Incluso si se mantiene seco, la visibilidad podría no ser buena para pilotos y aficionados porque la contaminación del aire ha generado una vista brumosa. La F1 afirma que está monitoreando el tema y que no está preocupada.

“La verdad es que no hay absolutamente ningún riesgo para el evento y las condiciones en las que se está llevando a cabo no están en ningún nivel de preocupación”, señaló la F1 el miércoles.

La crisis de neblina en Malasia está impulsada en gran medida por incendios forestales y de turberas en la vecina Indonesia, agravados por el clima seco.

Las autoridades están monitoreando la calidad del aire y los focos de calor, y el gobierno realiza siembra de nubes cuando las condiciones lo permiten para aliviar la situación. Los niveles altos de contaminación pueden causar problemas respiratorios e irritación en los ojos o la garganta, especialmente en personas vulnerables.

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Vea aquí la cobertura completa de automovilismo de AP

FUENTE: AP

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