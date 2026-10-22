Por qué los problemas reportados con máquinas de votación en EEUU no indican fraude electoral

ARCHIVO - Miembros del personal electoral instalan máquinas de votación en un centro de votación anticipada presencial en el Colegio Técnico Comunitario de Asheville-Buncombe, el 16 de octubre de 2024, en Marshall, Carolina del Norte. (AP Foto/Stephanie Scarbrough/Archivo) AP

Tras algunos intentos, y en ocasiones con ayuda de los trabajadores electorales, por lo general los votantes logran emitir el voto que pretendían. Aun así, algunos se van de la experiencia suponiendo lo peor: que esos problemas son prueba de un plan partidista para amañar las elecciones.

Las afirmaciones han regresado con fuerza a medida que comienza la votación anticipada de las elecciones de noviembre en la mayoría de los estados, con una mayor participación en muchos de ellos, ya que los votantes —especialmente demócratas— en Kansas, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee y Texas han documentado dificultades con los dispositivos de marcado de boletas.

Muchos votantes han descrito sus experiencias en redes sociales, y algunos han interpretado los problemas como intentos de manipulación electoral para favorecer a los republicanos. Las afirmaciones surgen mientras una encuesta de AP-NORC muestra que muchos demócratas han perdido confianza en los resultados electorales durante los últimos cuatro años, y que muchos consideran una gran preocupación que el presidente interfiera con el voto.

Funcionarios electorales señalan que los problemas con las pantallas táctiles casi siempre son resultado de un error del usuario o de una descalibración de la pantalla fácil de corregir, y afirman que la cantidad de quejas este año no es mayor que en años anteriores, pese a la atención desproporcionada en redes sociales. Subrayan que los votantes pueden seleccionar a un candidato tantas veces como sea necesario, consultar a un trabajador electoral para pedir ayuda y revisar sus selecciones antes de entregar su boleta.

Las elecciones en Estados Unidos son descentralizadas, y miles de jurisdicciones electorales controlan la votación, cada una con reglas distintas establecidas por los gobiernos estatales y, a veces, locales. Esa estructura hace que el proceso de votación del país sea extraordinariamente complicado. También lo protege del fraude generalizado.

“Casi todas las afirmaciones de que el voto es cambiado son un error humano comprensible”, afirmó David Becker, director ejecutivo del Center for Election Innovation and Research, quien señaló que quienes difunden desinformación a menudo se aprovechan de preocupaciones bien intencionadas para sembrar dudas sobre el proceso de votación. “¿Hay alguno de nosotros que no haya hecho una llamada por traer el teléfono en el bolsillo o tecleado mal algo en el teléfono? No es algo malintencionado”.

Muchos votantes, incluida la hermana de Dolly Parton, reportan problemas

Las quejas sobre máquinas con pantalla táctil que cambian votos han acumulado decenas de miles de “me gusta” y visualizaciones en redes sociales en los últimos días.

Stella Parton, hermana de la fallecida cantante de country Dolly Parton, escribió en una publicación de Facebook que tuvo que “volver tres veces y corregir mi voto” en su centro de votación cerca de Nashville el miércoles, porque seguía marcándose por defecto a la senadora republicana Marsha Blackburn.

“Estoy publicando esto porque cuando votamos, nos lo tomamos en serio, pero tratamos de no retrasar las filas largas. Háganlo de todos modos. No dejen que amañen esta elección”, comentó.

Chad Gray, administrador electoral del condado Williamson, indicó que los funcionarios allí no habían encontrado discrepancias en el equipo de votación. Si llegaran a surgir problemas o preguntas, explicó, personas de cada partido examinarán los dispositivos y se asegurarán de que funcionen correctamente.

Mark Goins, coordinador electoral de Tennessee, declaró a WSMV en Nashville que los problemas reportados en su zona “no son una situación de cambio de votos”, sino que “parece más un toque involuntario que quizá ni siquiera se dan cuenta”.

Otro usuario de Facebook explicó en un video que, cuando su suegra intentó votar por candidatos demócratas en el condado Kendall, Texas, la máquina seguía seleccionando republicanos. Dijo que ella finalmente pudo votar como quería y sostuvo que pudo haber sido un error del usuario, pero aun así concluyó que la gente estaba “metiendo mano en nuestras elecciones”.

Staci Decker, administradora electoral del condado Kendall, señaló que “el 100% de las veces” el problema puede atribuirse a que un votante toca la parte equivocada del recuadro en la pantalla o a que los votantes presionan demasiado fuerte la pantalla, lo que provoca que se descalibre. Indicó que su política es que el personal recalibre las pantallas cada pocos días para garantizar la precisión de la pantalla táctil.

“Esto forma parte de un intento en cada elección (especialmente en las más grandes) de asustar a los votantes para que no participen”, escribió Decker en un correo electrónico. “Cada pieza de equipo que se usa en nuestra elección se prueba antes de que pueda utilizarse en una elección”.

Reportes de errores en máquinas de votación son comunes en elecciones con alta participación

En Carolina del Sur, donde una usuaria de X dijo que una máquina le dificultó votar por la candidata demócrata al Senado Annie Andrews, los funcionarios electorales estatales no han visto un aumento inusual en los reportes de votantes con problemas para hacer sus selecciones, informó Sydni Bain, portavoz de la comisión electoral del estado.

“Comúnmente recibimos algunos de estos reportes durante las elecciones, particularmente en elecciones estatales con alta participación”, manifestó. “Exhortamos a todos los votantes a tener cuidado al hacer sus selecciones y a revisar su boleta antes de depositarla”.

En el condado Bexar, Texas, donde una usuaria de X reportó que tuvo que tocar la pantalla con fuerza para que la máquina registrara su elección del demócrata James Talarico en lugar del republicano Ken Paxton para el Senado, los funcionarios electorales dijeron que no podían confirmar ningún problema con el equipo.

“Esto posiblemente podría ser un error del usuario”, expresó John Moreno, subdirector de información pública del condado. “Si un votante tiene inquietudes sobre su boleta, debe hacerlo del conocimiento del juez en el lugar”.

Kristin Miles, presidenta de la Asociación de Funcionarios Electorales Condales de Texas y administradora electoral del condado Bastrop, indicó que las afirmaciones de “cambio de votos” aparecen en cada ciclo electoral.

“Casi todos los casos se deben a la calibración de la pantalla en máquinas de pantalla táctil más antiguas, no a un cambio del voto de nadie”, explicó.

Los funcionarios recalcaron que las máquinas se prueban antes de cada elección y que, en la mayoría de las jurisdicciones, hay una auditoría posterior a la elección que consiste en un conteo manual de una muestra de boletas de papel.

La empresa de máquinas de votación explica qué hacer si se encuentran problemas

Los votantes emiten su voto de diversas maneras en distintas partes del país, y eso podría incluir dispositivos de marcado de boletas que imprimen un registro en papel o boletas de papel que llenan a mano.

Los condados donde se concentra la mayoría de los reportes recientes en redes sociales sobre “cambio de votos” usan dispositivos de marcado de boletas ExpressVote de una empresa llamada Election Systems & Software. Las máquinas permiten que los votantes hagan sus selecciones en una pantalla táctil. Luego, por lo general se imprime un registro en papel para revisarlo antes de que se tabulen los votos.

Katina Granger, gerente sénior de relaciones públicas de ES&S, con sede en Nebraska, dijo que la empresa trabaja estrechamente con los funcionarios electorales y brinda apoyo técnico cuando es necesario, pero que no se le ha informado de ningún problema generalizado con las máquinas de votación en este ciclo.

Señaló que, cuando un votante tiene dificultades, debe pedir ayuda a un trabajador electoral. Si ya imprimió una boleta que no refleja sus selecciones previstas, “debe avisar a un trabajador electoral en lugar de depositarla, para que la jurisdicción pueda seguir sus procedimientos para reemplazar la boleta”. ___

Las periodistas de The Associated Press Anna Wilder en Austin, Texas, y Kristin M. Hall en Nashville contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP