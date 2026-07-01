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¿Por qué árbitros han expulsado a jugadores por cubrirse la boca? La FIFA aplica la 'Ley Prestianni'

Los jugadores del Mundial fueron advertidos antes del torneo sobre una nueva regla que resultaría en una tarjeta roja inmediata para cualquiera que se cubra la boca al confrontar verbalmente a otro jugador.

El árbitro esloveno Slavko Vincic habla con el ecuatoriano Pietro Hincapié antes de expulsarlo en el encuentro de dieciseisavos de final de la Copa Mundial ante México el martes 30 de junio del 2026.(AP Foto/Natacha Pisarenko)
El árbitro esloveno Slavko Vincic habla con el ecuatoriano Pietro Hincapié antes de expulsarlo en el encuentro de dieciseisavos de final de la Copa Mundial ante México el martes 30 de junio del 2026.(AP Foto/Natacha Pisarenko) AP

Los árbitros están aplicando activamente ese cambio de regla.

La tarjeta roja a Hincapié llegó tras un intercambio con el delantero mexicano Santi Giménez.

¿Por qué estableció la FIFA la nueva regla?

La FIFA estableció la nueva regla para evitar que los jugadores oculten lenguaje abusivo, discriminatorio u ofensivo mientras están en el campo.

Apodada la “Ley Prestianni”, se instauró en el Mundial debido a una controversia en la Liga de Campeones este año.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino impulsó el cambio después de que Gianluca Prestianni, extremo argentino de Benfica, intentara ocultar insultos verbales dirigidos a Vínicius Júnior, el atacante brasileño del Real Madrid. El órgano encargado de elaborar las reglas del fútbol, la International Football Association Board, acordó que los jugadores pueden ser sancionados con una tarjeta roja si se cubren la boca al confrontar verbalmente a otro jugador.

La regla no es obligatoria dentro de las Reglas de Juego, pero da a organizadores de torneos como la FIFA la opción de utilizarla a su discreción.

El cambio de regla fue aprobado por unanimidad por la IFAB, que incluye a funcionarios de la FIFA y de las cuatro federaciones británicas de fútbol, en una reunión especial previa al Congreso de la FIFA. La propuesta de la FIFA se produjo después de que Vinícius, respaldado por su compañero de club Kylian Mbappé, acusara a Prestianni de proferir un insulto con connotaciones raciales mientras se levantaba la camiseta para cubrirse la boca durante el partido en febrero.

¿Es Hincapié el único jugador que ha recibido una tarjeta roja en el Mundial?

No. El mediocampista paraguayo Miguel Almirón fue el primer jugador castigado bajo la nueva regla cuando fue expulsado en el partido de grupo contra Turquía por cubrirse la boca durante un enfrentamiento con el defensor Mert Mulder.

Paraguay ganó 1-0, pero Almirón se perdió el partido de Paraguay contra Australia en el cierre de la fase de grupos. La FIFA indicó que esa decisión no estaba sujeta a apelación.

¿Qué significa cuando un jugador recibe una tarjeta roja en el Mundial?

Si un árbitro le muestra una tarjeta roja a un jugador, es expulsado del partido y debe cumplir una suspensión de un encuentro en el siguiente encuentro.

El equipo se ve obligado a jugar el resto del partido con 10 jugadores —lo que lo coloca en una enorme desventaja—, pero puede iniciar el siguiente partido con el plantel completo de 11 jugadores, solo que sin el jugador suspendido.

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Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

FUENTE: AP

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