Ponen a la venta al CF Montreal. Su futuro en la ciudad es incierto

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El dueño del Montreal FC Joey Saputo anuncia sus intenciones de vender al club de la MLS en conferencia de prensa el lunes 9 de noviembre del 2026. (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP) AP

La familia ha sido propietaria del equipo desde 1992, cuando el entonces Montreal Impact formaba parte de la American Professional Soccer League. El club se incorporó a la MLS en 2012.

“Después de más de tres décadas de compromiso, creemos que este es el momento adecuado para comenzar el proceso de identificar a nuevos propietarios para el CF Montreal”, indicó Joey Saputo en un comunicado. “Este club ha sido una parte central de nuestras vidas. Hemos dedicado una cantidad significativa de tiempo, energía y recursos a construirlo, y estamos orgullosos de lo que el CF Montreal ha llegado a ser. También me gustaría agradecer a los aficionados, cuya pasión y lealtad han estado en el corazón de este club”.

Saputo señaló que la familia preferiría vender a una entidad que quiera mantener al equipo en Montreal, pero no descartó la posibilidad de que los nuevos propietarios puedan trasladar al club.

Montreal viene de su peor temporada en la MLS, con marca de 6-20-8 y terminando último en la Conferencia Este.

Saputo insistió en una conferencia de prensa el lunes en que la decisión de vender no se basó en el rendimiento del equipo ni en preocupaciones financieras.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP