Polonia y Lituania confirman que exploran desempeñar un mayor papel en la disuasión nuclear

ARCHIVO - El viceprimer ministro y ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, habla en una conferencia de prensa el 26 de septiembre de 2025, en Varsovia. (AP Foto/Czarek Sokolowski, archivo) AP

Aunque las conversaciones están en una fase inicial, ampliar la disuasión nuclear estadounidense en Europa podría tranquilizar a los aliados sobre la continuidad del apoyo militar de Washington, en un momento en que el presidente Donald Trump ha encabezado un empeño para reducir la implicación de su país en la defensa convencional del continente.

“Estamos dialogando con el fin de crear mejores condiciones para la disuasión nuclear y para que Polonia desempeñe un papel importante en ello”, declaró el miércoles el viceministro de Defensa de Polonia, Paweł Zalewski, a la Radio Polaca.

Sin embargo, el gobierno polaco ha negado tener algún plan para albergar armas nucleares. Eso sería “un asunto extremadamente grave, grave en términos de consecuencias políticas”, manifestó.

“Efectivamente, se están llevando a cabo conversaciones. No quiero entrar en detalles en este momento, porque son secretas, pero las conversaciones continúan, y Lituania ciertamente no se está quedando al margen”, declaró el martes el ministro de Defensa lituano, Robertas Kaunas, según la agencia de noticias BNS.

Ambos ministros respondieron después de que fuentes anónimas, citadas el martes por el Financial Times, señalaran que Estados Unidos había dado a entender que estaba abierto a desplegar elementos de su arsenal nuclear en nuevos países europeos, además de los seis que actualmente se cree que albergan armas atómicas.

El periódico reportó que Polonia y los estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania —los miembros de la OTAN situados más cerca de Ucrania— estaban interesados en la posibilidad de albergar bases para aeronaves estadounidenses de doble capacidad, que pueden transportar ojivas convencionales o nucleares.

El Pentágono declinó hacer comentarios, pero un funcionario del Departamento de Defensa indicó que Washington y la OTAN “evalúan continuamente el entorno de seguridad” y trabajan para mantener disuasivos eficaces. El funcionario no está autorizado a comentar públicamente y habló a condición de guardar el anonimato.

Estados Unidos ha tenido armas nucleares en Europa durante décadas

Estados Unidos ha emplazado armas nucleares en varios países europeos durante décadas, parte de sus garantías de seguridad a los aliados de la OTAN.

En los últimos años, la guerra entre Rusia y Ucrania y la amenaza más amplia que Moscú representa para la alianza atlántica han impulsado conversaciones sobre la posibilidad de ampliar la cooperación nuclear de la Casa Blanca con Europa.

“El trabajo para evaluar y potencialmente adaptar la postura de disuasión nuclear de la OTAN ha estado en marcha durante varios años, y no está vinculado a ninguna decisión tomada por Estados Unidos para ajustar su postura convencional en Europa”, le dijo a The Associated Press un funcionario encargado de la comunicación de la OTAN, pero no autorizado a ser identificado públicamente.

El programa de la OTAN para compartir armamento nuclear incluye armas atómicas de Estados Unidos desplegadas en Bélgica, Alemania, Italia, Holanda, Turquía y el Reino Unido, así como aeronaves de doble capacidad propiedad tanto de Washington como de sus aliados. El gobierno estadounidense mantiene el control total sobre las armas nucleares.

Polonia ha expresado su disposición a participar en el programa de disuasión atómica de Washington desde que Rusia invadió Ucrania en 2022, y el expresidente Andrzej Duda incluso acogió con satisfacción el alojamiento de armas nucleares. El gobierno actual, encabezado por Donald Tusk, ha sido más cauto y sólo ha hablado de desempeñar un papel mayor en la disuasión nuclear.

Sin embargo, la Casa Blanca ha indicado repetidamente que colocar armas atómicas en países orientales de la OTAN sería demasiado provocador ante Rusia, dijo a la AP Artur Kacprzyk, analista de disuasión nuclear del Instituto Polaco de Asuntos Internacionales en Varsovia.

“Podría existir una solución intermedia, que podríamos denominar ‘compartición nuclear moderada’. Por ejemplo, se dispondría de aviones polacos certificados para transportar armas nucleares estadounidenses, pero las armas no se desplegarían en Polonia. Estas aeronaves provenientes del este podrían ser una especie de respaldo si, digamos, los aviones alemanes u holandeses fueran destruidos antes de que pudieran usar dichas armas nucleares”.

Los empeños de disuasión de Estados Unidos y Francia son complementarios

Previamente este año, Polonia indicó que sería uno de varios países europeos en sumarse a la iniciativa de Francia de coordinar sus iniciativas de disuasión nuclear con aliados europeos. Francia ha sido la única potencia nuclear en la Unión Europea desde que el Reino Unido salió del bloque en 2020.

La cooperación impulsada por París es “complementaria” a la disuasión de Estados Unidos, señaló Kacprzyk, pero de naturaleza distinta.

El Reino Unido, Alemania, Holanda, Bélgica, Grecia, Suecia, Dinamarca y Noruega también han dicho estar interesados en la iniciativa francesa, que permite el despliegue temporal de aeronaves francesas con armamento nuclear en países aliados. También permite que los socios participen en ejercicios de disuasión de Francia, y que fuerzas no nucleares de los aliados participen en las actividades atómicas francesas.

El ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, dijo el martes a la cadena polaca TVP que la disuasión nuclear se sometería a debate durante una reunión de la OTAN en Bruselas el 18 de junio. Indicó que la iniciativa francesa y el programa estadounidense forman parte de esos empeños.

Incrementar la cooperación nuclear en Europa podría ayudar a Estados Unidos a compensar reducciones convencionales, pero no puede sustituir por completo la presencia avanzada de fuerzas convencionales, especialmente en países limítrofes con Rusia, apuntó Kacprzyk.

“El comunicar: ‘yo podría arriesgarme a una guerra nuclear con tal de defender a un aliado, pero no quiero enviar a mis soldados a combatir’ es una señal contradictoria”, sostuvo. “Se necesitan señales coherentes en todos los niveles de la disuasión”.

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McNeil informó desde Bruselas y Toropin desde Washington. Sylvie Corbet en París contribuyó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP