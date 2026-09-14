Polonia promete reforzar la seguridad tras ataques con drones junto a la frontera con Ucrania

En esta imagen publicada por la oficina de prensa de la compañía ferroviaria ucraniana Ukrzaliznytsia, una locomotora dañada en un ataque de dron ruso se ve en la estación ferroviaria de Yahodyn cerca de la frontera ucraniana con Polonia, Ucrania, el domingo 13 de septiembre de 2026. (Oficina de prensa de la compañía ferroviaria ucraniana Ukrzaliznytsia via AP) AP

El primer ministro polaco, Donald Tusk, advirtió que Moscú parece estar en condiciones de intensificar su campaña contra las fronteras de Ucrania con países europeos. Ucrania enfrenta una presión creciente por la intensificación de los bombardeos rusos, que utilizan misiles balísticos y drones a reacción para perforar las defensas.

“Estas próximas semanas y meses serán un tiempo de acciones muy intensificadas por parte rusa y, lamentablemente, no podemos descartar que esta escalada también afecte a nuestro territorio”, afirmó Tusk el domingo tras una reunión gubernamental de seguridad en Varsovia. Emitió una advertencia similar el jueves.

El ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, indicó el lunes en una publicación en X que el ejército polaco recuperó del mar Báltico, cerca de la aldea costera de Jaroslawiec, lo que se creía que era un dron militar ruso.

Funcionarios polacos señalaron que informes de inteligencia, incluida una reunión informativa de la CIA la semana pasada, sugerían que Rusia probablemente atacaría puntos fronterizos e intensificaría acciones de sabotaje dentro de países europeos como parte de sus esfuerzos por disuadir a sus socios de apoyar a Ucrania.

Tusk dijo que consultaría a los aliados de la OTAN sobre la preparación de una posible respuesta conjunta.

El ministro polaco de Exteriores, Radoslaw Sikorski, subrayó la ventaja militar de la alianza en una publicación en redes sociales, al afirmar que, en caso de una agresión rusa contra la OTAN, las fuerzas aéreas europeas de la OTAN, sin participación de Estados Unidos, serían capaces de destruir la mitad de las refinerías de petróleo de Rusia más rápido que Ucrania.

El viceministro de Defensa, Cezary Tomczyk, describió los ataques con drones del domingo como una escalada grave por parte de Rusia. Declaró el lunes a la cadena TVN24 que cualquier repercusión en países europeos podría adoptar la forma de sabotaje o una fuerte intensificación de la guerra híbrida “a una escala que no hemos visto antes”, u otras acciones a lo largo de las fronteras de la OTAN.

Las advertencias se produjeron después de que un ataque alcanzara el domingo un tren cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia, minutos después de que una delegación diplomática que incluía al ex primer ministro británico Boris Johnson y al ex primer ministro sueco Carl Bildt hubiera pasado por la misma estación, según el operador ferroviario estatal de Ucrania. Un segundo ataque impactó cerca de otro punto de cruce fronterizo entre Polonia y Ucrania.

Kaja Kallas, la principal diplomática de la Unión Europea, dijo el lunes que los ataques con drones cerca de la frontera de Polonia “claramente pretendían asustar a los países occidentales para que no apoyen a Ucrania”.

“Debemos demostrar que estamos con Ucrania y que no tenemos miedo”, manifestó.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, consultado el lunes sobre el ataque al tren cerca de la frontera polaca, afirmó que las fuerzas rusas estaban operando “en todo el territorio de Ucrania y lo siguen haciendo — y seguirán haciéndolo”.

Peskov señaló el posible papel de las naciones del Sur Global en un acuerdo, al decir que “cualquier país puede usar su influencia sobre el régimen de Kiev para alentarlo a mostrar mayor flexibilidad”.

El presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro indio, Narendra Modi, expresaron cada uno su disposición a ayudar a mediar un acuerdo durante reuniones recientes con el presidente ruso, Vladímir Putin, quien les informó sobre la situación en Ucrania, indicó Peskov.

Peskov también se refirió al llamado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Ucrania detenga los ataques contra instalaciones rusas de combustible diésel, y señaló que “cualquier llamado al régimen de Kiev para que detenga los ataques contra infraestructura económica civil sólo puede ser bienvenido”.

Trump pidió el domingo al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, que detenga los ataques contra refinerías de petróleo rusas y otra infraestructura utilizada para producir y distribuir diésel, al afirmar que los ataques están provocando una escasez global. Habló después de que los precios del diésel en Estados Unidos alcanzaran un récord el viernes, al dispararse por encima de un promedio de 6 dólares por galón.

___

Morton informó desde Londres. Sam McNeil en Bruselas contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP