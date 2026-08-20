Policía de Vietnam acusa a hombre de violación tras la denuncia de agresión de una estadounidense

Nguyen Thi Quynh Tam se limpia las lágrimas durante una entrevista con The Associated Press en Hanói, Vietnam, el jueves 13 de agosto de 2026. (AP Foto) AP

Nguyen Thi Quynh Tam, de 24 años, denunció que fue violada el 5 de julio y que la familia del hombre la presionó para que aceptara dinero y no acudiera a la policía. Señaló que la policía también la instó en un principio a resolver el asunto en privado.

AP no suele identificar a las personas que dicen haber sufrido agresiones sexuales. Su franqueza es inusual en Vietnam, donde la violencia sexual rara vez se aborda públicamente, pero ella explicó que quería alzar la voz para ayudar a proteger a otras mujeres.

“Estoy haciendo esto no solo por mí", afirmó Tam, "sino por todas las demás que han sido lastimadas”.

El relato de Tam quedó documentado en entrevistas, su denuncia policial y comunicaciones con funcionarios de Estados Unidos y de Vietnam. Después de que buscó ayuda de funcionarios de Estados Unidos y de un legislador estadounidense, las autoridades confirmaron el jueves que habían presentado cargos contra el hombre, de 23 años.

La portavoz del Ministerio vietnamita de Exteriores, Pham Thu Hang, indicó que las autoridades habían iniciado procedimientos legales “de conformidad con la ley vietnamita”. No respondió a preguntas sobre la presunta presión policial para llegar a un arreglo en el caso.

El hombre acusado en el caso no respondió a las consultas de AP enviadas a través de redes sociales.

Tam, cuya familia se mudó a Estados Unidos cuando ella tenía 5 años, regresó a Vietnam en mayo para realizar unas prácticas en banca, con la esperanza de reconectar con la tierra natal de su familia. Se unió a un grupo de conocidos en un viaje del 4 de julio a un complejo turístico en Phu Tho, cerca de Hanói.

El grupo se quedó despierto hasta tarde y, cuando ella se fue a dormir, Tam se encontró sin poder entrar a la habitación donde esperaba dormir. Encontró otro dormitorio y se quedó dormida con la puerta sin llave; luego se despertó con el hombre, de 23 años, besándole el cuello.

Su denuncia indica que Tam le dijo que no la tocara, pero él insistió y se subió encima de ella. Ella lo empujó y le dio puñetazos y gritó: “¡No!”. Pero él le inmovilizó ambos brazos por encima de la cabeza y la violó.

Más tarde esa noche, le envió un mensaje a su novio en Estados Unidos diciendo que había sido violada. AP ha visto los mensajes.

Después, dijo que se culpó a sí misma y tuvo problemas de salud mental. Otras personas del grupo con el que viajaron le dijeron que el hombre provenía de una familia adinerada y con conexiones políticas, y ella no estaba segura de qué hacer.

Tam contó que el hombre se disculpó dos veces el 9 de julio, en una nota y durante una llamada telefónica. AP ha escuchado una grabación de la llamada y ha visto la nota.

Tam relató que ella y amigos de su familia se reunieron con el padre del hombre el 11 de julio, en un encuentro sugerido por miembros del grupo con el que viajó. Dijo que él le preguntó cuánto dinero quería para no involucrar a la policía. Cinco días después, la llamó de nuevo y volvió a ofrecerle una compensación, afirmó.

En un correo electrónico a The Associated Press, el padre dijo que ambos habían sido “íntimos”, pero declinó hacer más comentarios. Aseguró que su familia no tenía “ninguna intención” de presionar a Tam para que retirara el caso.

Tam dijo que, después de denunciar el incidente ante la policía el 21 de julio, la llevaron de vuelta a la habitación donde, según ella, fue violada y le pidieron que recreara la agresión, lo que la angustió.

“Una parte de mí se ha ido", dijo. "Y está en esa habitación”.

Al día siguiente, dijo, la policía la instó a reunirse con el joven de 23 años y a firmar una declaración en la que constara que había rechazado un kit para la recolección de pruebas de violación y un abogado. Ella se negó. La policía volvió a pedirle que llegara a un arreglo mientras recibía atención de salud mental en un hospital de Hanói, afirmó.

Tam, que es de Houston, Texas, dijo que recibió poca ayuda en la embajada de Estados Unidos en Hanói, donde le dijeron que podía denunciar el asunto ante la policía vietnamita o regresar a casa. Señaló que se desanimó cuando citaron un caso previo de agresión sexual que se prolongó durante más de un año antes de ser archivado.

Después de que el padre de Tam se comunicó con su senador, Ted Cruz, la embajada la llamó para disculparse. La embajada dijo a la oficina de Cruz que había respaldado a Tam y la había ayudado a contactar a las autoridades. Su padre calificó eso de “inexacto”, según un intercambio de correos electrónicos del 29 de julio.

El Departamento de Estado dijo que estaba al tanto de su caso, pero que no podía hacer más comentarios por razones legales y de privacidad. Indicó que la “seguridad y protección” de los estadounidenses era su máxima prioridad.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP