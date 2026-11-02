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Policía requisa cárcel del norte de Perú luego de pelea entre presos que dejó tres muertos

LIMA (AP) — Policías y agentes penitenciarios revisaban el lunes las celdas de una cárcel en el norte de Perú, epicentro de extorsiones, para retirar objetos prohibidos luego de una pelea entre presos que dejó el fin de semana tres reos muertos y ocho heridos.

La policía indicó en un comunicado que el operativo en la cárcel El Milagro, ubicada en la ciudad de Trujillo, también busca recuperar “la seguridad interna” tras un enfrentamiento dentro de uno de los pabellones. La prisión que alberga a 6.395 reos en un espacio diseñado únicamente para 1.550 presos.

La requisa en El Milagro ocurre semanas después de otra revisión similar durante la visita de la presidenta Keiko Fujimori. En octubre las autoridades hallaron teléfonos y libretas con números de víctimas extorsionadas por los reos. Fujimori visitó esa cárcel luego de anunciar la creación de un equipo de policías y militares de élite para combatir el crimen.

El domingo las autoridades también reportaron la detonación de un explosivo en la puerta de una cárcel del sur de Perú que dejó dos heridos, incluido un agente carcelario. Según las autoridades dos desconocidos arrojaron el explosivo a la garita de control de la cárcel de Socabaya, en la ciudad de Arequipa.

La lucha contra el crimen es el principal pedido de los peruanos a las autoridades y fue la promesa que catapultó a Fujimori a ganar las elecciones presidenciales de junio.

La desaprobación de Fujimori en octubre subió a 49%, casi el doble del 25% de agosto, en su primer mes de gobierno. Su aceptación en octubre cayó hasta 40% desde el 57% de popularidad en agosto. Las cifras pertenecen a un sondeo nacional de la firma Ipsos Perú, con un margen de error de 2,8 puntos porcentuales.

FUENTE: AP

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