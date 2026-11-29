Compartir en:









ARCHIVO — Un agente de policía permanece en el lugar donde un conductor embistió con su automóvil una manifestación sindical en Múnich, Alemania, el 13 de febrero de 2025. (Foto AP/Ebrahim Noroozi, Archivo) AP

La policía de Dresden indicó en un comunicado que investigaba a 87 integrantes del grupo de aficionados “Ultras Dynamo” “bajo sospecha de formar, o participar como miembros en, una asociación criminal”, y que había retenido a unos 450 hinchas del club en el estadio Rudolf Harbig para establecer su identidad.

La policía también registró viviendas particulares y otros lugares —más de 30 en total— en los alrededores de Dresden con la ayuda de autoridades federales y de agentes de otros estados.

Cuatro personas de entre 29 y 38 años fueron detenidas en el estadio y tres fueron llevadas ante un juez y puestas en prisión preventiva.

“La operación de hoy no estuvo dirigida explícitamente contra aficionados pacíficos del fútbol, sino contra presuntos infractores específicamente seleccionados. Al llevar a cabo estas medidas, hicimos una clara distinción entre los miembros del grupo y las partes no implicadas, y también tuvimos en cuenta las condiciones meteorológicas”, afirmó el director superior de la policía de Dresden, Jens Uhlmann.

Sin embargo, eso no ha frenado las críticas a la actuación.

“La naturaleza y la magnitud de las medidas de hoy nos tomaron completamente por sorpresa, ya que no se nos informó con antelación sobre el curso de acción previsto por la policía”, dijo el director general del Dynamo, Stephan Zimmermann en un comunicado en el sitio web del club.

Zimmermann señaló que el club aún intentaba recabar información y evaluar todos los hechos antes de poder juzgar la proporcionalidad de las medidas. “Tal como están las cosas, esta proporcionalidad es muy cuestionable, dado que varios cientos de personas no implicadas se vieron obligadas a permanecer en el frío durante horas”, agregó. ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP