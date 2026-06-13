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Policía mexicana investiga hallazgo de un cuerpo cerca de la sede de entrenamiento de Irán

Las autoridades mexicanas investigan el hallazgo de un cuerpo fuera del estadio de Tijuana en donde la selección nacional de Irán se prepara para su próximo partido del Mundial contra Nueva Zelanda.

El cadáver fue descubierto la noche del viernes en un estacionamiento frente al Estadio Caliente de la fronteriza ciudad de Tijuana, indicaron las autoridades. El cuerpo estaba dentro de una bolsa en la cajuela de un vehículo gris, cuyo penetrante olor alertó a la policía.

La selección nacional de Irán tiene su base de entrenamiento en Tijuana durante el Mundial debido al retraso para la obtención de visas de Estados Unidos y las restricciones de viaje impuestas al personal administrativo y a los entrenadores del equipo por parte de Washington. El equipo viajará a Los Ángeles la próxima semana para su primer partido.

Tijuana es una de las 10 ciudades más violentas de México, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, un centro de análisis mexicano que cada año elabora un listado con las tasas de homicidios en el país. El gobierno municipal registró el año pasado 1.219 asesinatos en una ciudad de más de 2,3 millones de habitantes, y señaló una reducción del 32% respecto a 2024.

Tijuana se ubica a lo largo de la costa del Pacífico de México, del otro lado de la frontera con San Diego. La zona ha sido ampliamente utilizada por grupos criminales para el tráfico de drogas y recientemente ha acogido a miles de migrantes a quienes se les ha negado la entrada a Estados Unidos.

FUENTE: AP

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