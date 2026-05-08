americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Policía libera a 2 personas tras alarma de rehenes en banco alemán, pero no halla a perpetradores

BERLÍN (AP) — La policía en Alemania entró el viernes en un banco de una pequeña localidad alemana y rescató a dos personas de una habitación cerrada con llave, horas después que se reportara una supuesta situación de toma de rehenes.

Agentes de la policía de investigación caminan frente a una sucursal bancaria tras una toma de rehenes en Sinzig, Alemania, el viernes 8 de mayo de 2026. (Foto AP/Michael Probst)
Agentes de la policía de investigación caminan frente a una sucursal bancaria tras una toma de rehenes en Sinzig, Alemania, el viernes 8 de mayo de 2026. (Foto AP/Michael Probst) AP

La policía regional indicó que fue alertada sobre la situación en la sucursal de Volksbank en Sinzig, una localidad de unos 17.000 habitantes en el valle del Rin, cerca de Koblenz, alrededor de las 9:00 de la mañana, hora local. Señaló que creía que había “varios perpetradores y rehenes” en el banco y que el conductor de un vehículo blindado era un rehén.

Poco antes de las 3:00 de la tarde, la policía informó que fuerzas especiales ingresaron al banco y liberaron ilesas a dos personas de una habitación cerrada con llave. La policía subrayó que no encontró a ningún secuestrador.

Agregó que el autor o los autores aparentemente se habían marchado inmediatamente después de encerrar a las dos personas en la bóveda, pero no estaba claro cómo ocurrió. La policía no precisó si los autores huyeron con dinero en efectivo o con objetos de valor.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El propietario de los Bravos de Atlanta, Ted Turner, observa a su equipo jugar contra los Cardenales de San Luis en San Luis, el 6 de octubre de 1982. (AP Photo/Rusty Kennedy, File)

Muere a los 87 años Ted Turner, fundador de CNN y pionero audaz de la televisión

Un auto clásico estadounidense lleva a turistas junto a la embajada de Estados Unidos en La Habana, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba publica nueva ley de extranjería y elimina requisitos de permanencia en el país a ciudadanos

Destacados del día

Quién es Ania Lastres, la poderosa general cubana sancionada por Washington detrás de GAESA

Quién es Ania Lastres, la poderosa general cubana sancionada por Washington detrás de GAESA

La placa de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas fuera de un tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits, el 10 de junio de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura, Archivo)

Nueva York restringirá cooperación con el ICE pese a las amenazas del zar fronterizo de Trump

Vehículos entran y salen del centro de detención de inmigrantes Alcatraz de los Caimanes, el 28 de agosto de 2025, en el condado de Collier, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell, Archivo)

DeSantis: Centro de detención migratoria "Alcatraz de los Caimanes" siempre fue temporal

🚨 ULTIMÁTUM A CUBA: empresas tienen hasta junio para romper vínculos con GAESA

🚨 ULTIMÁTUM A CUBA: empresas tienen hasta junio para romper vínculos con GAESA

EEUU golpea el corazón económico del régimen: Marco Rubio sanciona a GAESA y al sector minero cubano
ULTIMA HORA

EEUU golpea el corazón económico del régimen: Marco Rubio sanciona a GAESA y al sector minero cubano

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter