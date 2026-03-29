Policía israelí impide a líderes católicos celebrar misa de Domingo de Ramos en iglesia de Jerusalén

El cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, se sienta en la iglesia de Todas las Naciones durante el Domingo de Ramos, en Jerusalén, el domingo 29 de marzo de 2026. (Ammar Awad/Pool Photo vía AP) AP

Los principales lugares sagrados de Jerusalén están cerrados debido a la guerra en curso con Irán, incluida la iglesia, ya que la ciudad ha sido blanco de frecuentes ataques con misiles iraníes.

La Iglesia católica calificó la decisión policial de “una medida manifiestamente irrazonable y groseramente desproporcionada”. Impidió que dos de los principales líderes religiosos de la iglesia, entre ellos el cardenal Pierbattista Pizzaballa y el jefe de la Custodia en Tierra Santa, celebraran el Domingo de Ramos en el lugar donde los cristianos creen que Jesús fue crucificado.

El Domingo de Ramos conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén e inicia las conmemoraciones de la Semana Santa para los cristianos que siguen el calendario latino, que culmina con la Pascua el próximo domingo.

La policía israelí señaló que notificó a la Iglesia católica el sábado que no podía celebrarse ninguna misa el Domingo de Ramos por consideraciones de seguridad, la falta de acceso para vehículos de emergencia en los estrechos callejones de la Ciudad Vieja y la falta de refugio adecuado.

Sin embargo, el Patriarcado Latino indicó que la iglesia del Santo Sepulcro ha estado acogiendo misas que no están abiertas al público desde que comenzó la guerra con Irán el 28 de febrero, y no estaba claro por qué la misa del domingo y el acceso de los dos sacerdotes eran diferentes.

“Es un día muy, muy sagrado para los cristianos y, en nuestra opinión, no había justificación para una decisión o una acción así”, subrayó Farid Jubran, portavoz del Patriarcado Latino de Jerusalén.

Jubran explicó que se había solicitado permiso a la policía para que unos pocos líderes religiosos entraran en la iglesia del Santo Sepulcro para una misa privada el domingo, no una abierta al público. El Patriarcado sostuvo que la decisión obstaculizó la libertad de culto y el statu quo en Jerusalén.

La procesión tradicional del Domingo de Ramos normalmente reúne a decenas de miles de cristianos de todo el mundo, que caminan desde el Monte de los Olivos por las estrechas y empinadas calles hacia la Ciudad Vieja, agitando palmas y cantando.

El Patriarcado canceló la procesión tradicional la semana pasada por motivos de seguridad, y ha celebrado misas limitadas a menos de 50 fieles en cumplimiento de las directrices del ejército israelí para la población civil.

Pizzaballa celebró misa en el cercano monasterio de San Salvador, una imponente iglesia de mármol situada junto a una escuela de música subterránea que el ejército israelí ha considerado un espacio seguro de refugio. Más tarde el domingo, Pizzaballa realizó una oración por la paz en el santuario Dominus Flevit, en el Monte de los Olivos, pero mantuvo su homilía centrada en Jesús y no mencionó el incidente de la mañana.

El papa León XIV, al final de la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, rezó por todos los cristianos de Oriente Medio, quienes, dijo, estaban viviendo un conflicto “atroz”. Afirmó que “en muchos casos, no pueden vivir plenamente los ritos de estos días santos”, aunque no dio más detalles.

El portavoz del Vaticano no respondió cuando se le pidió comentar el incidente en Jerusalén.

Italia condena la decisión

Italia protestó formalmente por el incidente ante las autoridades israelíes. La primera ministra Giorgia Meloni afirmó que la actuación policial “constituye una ofensa no sólo contra los creyentes, sino contra toda comunidad que reconoce la libertad religiosa”.

“La iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén es un lugar sagrado del cristianismo y, como tal, debe preservarse y protegerse para la celebración de los ritos sagrados", sostuvo Meloni. "Impedir la entrada al Patriarca de Jerusalén y al Custodio de Tierra Santa, especialmente en una solemnidad central para la fe como el Domingo de Ramos, constituye una ofensa no sólo contra los creyentes, sino contra toda comunidad que reconoce la libertad religiosa”.

El gobierno conservador de Meloni intentó mantener una postura equilibrada con Israel durante la guerra en Gaza, apoyando el derecho de Israel a la defensa, pero condenando el costo para los palestinos.

La dirigente italiana también ha dicho que Italia no participará en la guerra con Irán, al tiempo que reafirmó que no se puede permitir que la República Islámica posea armas nucleares.

El ministro italiano de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, instruyó al embajador de Italia en Israel para que transmitiera la protesta “y reafirmara el compromiso de Italia de proteger la libertad religiosa en todo momento y bajo cualquier circunstancia”.

Además, Tajani convocó al embajador de Israel en Italia a conversaciones el lunes en el Ministerio de Relaciones Exteriores italiano para pedir aclaraciones sobre la decisión.

Primer ministro israelí justifica el cierre

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo el domingo por la noche que no hubo “intención maliciosa” y que se impidió al cardenal acceder a la iglesia por motivos de seguridad, pero que Israel intentará abrir parcialmente la iglesia del Santo Sepulcro en los próximos días.

“Dada la santidad de la semana que conduce a la Pascua para los cristianos del mundo, los organismos de seguridad de Israel están elaborando un plan para permitir que los líderes de la Iglesia puedan rendir culto en el lugar sagrado en los próximos días”, escribió Netanyahu en X.

El Muro de los Lamentos, el lugar más sagrado donde los judíos pueden rezar, también está mayormente cerrado por cuestiones de seguridad, pero las autoridades están permitiendo que hasta 50 personas a la vez recen en un área cerrada adyacente a la explanada.

Las iglesias, sinagogas y mezquitas más pequeñas están abiertas en la Ciudad Vieja de Jerusalén si se encuentran dentro de cierta distancia de un refugio antiaéreo que el ejército israelí considere aceptable y si las reuniones se mantienen por debajo de 50 personas.

___ Nicole Winfield reportó desde Roma.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP