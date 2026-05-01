Policía israelí arresta a sospechoso de agredir a una monja cerca de la Ciudad Vieja de Jerusalén

Peregrinos cristianos ortodoxos portan cruces durante la procesión de Viernes Santo por la Ciudad Vieja de Jerusalén, el 10 de abril de 2026. (AP Foto/Mahmoud Illean) AP

Las autoridades explicaron que el hombre, cuya identidad no fue revelada, fue arrestado tras el incidente del miércoles cerca de la Tumba de David —un sitio sagrado ubicado fuera de la Puerta de Sion, en el lado sur de la Ciudad Vieja— “como sospechoso de un ataque con motivación racial”, y permanecía bajo custodia.

Las imágenes de la policía mostraban a la religiosa con golpes y al agresor con un tzitzit, una prenda interior con flecos que usan algunos hombres judíos practicantes.

Olivier Poquillon, director de la escuela bíblica y arqueológica francesa de Jerusalén, señaló que la monja era investigadora en la institución. En una publicación en X, calificó el ataque como un “acto de violencia sectaria”.

La Ciudad Vieja, ubicada en Jerusalén oriental y anexionada por Israel, es un enclave amurallado de siglos de antigüedad construido sobre milenios de historia y alberga algunos de los lugares más sagrados para judíos, cristianos y musulmanes. Es un foco de tensiones, ya que el acceso y la propiedad de esos lugares están profundamente entrelazados con las reivindicaciones históricas y políticas que están en el centro del conflicto palestino-israelí.

Los grupos religiosos han documentado un aumento de los incidentes de acoso y violencia contra peregrinos y clérigos cristianos, así como contra residentes cristianos palestinos, incluyendo agresiones y escupitajos, a menudo cometidos por estudiantes de yeshivá judíos ultraortodoxos.

Wadie Abunassar, coordinador del Foro Cristiano de Tierra Santa, describió los ataques a cristianos como un fenómeno en auge. Atribuyó la rápida respuesta al incidente con la monja al hecho de que quedó registrado en video.

Señaló que sentía “gran enojo con el sistema y gran tristeza porque siento que esto no terminará pronto”. Uno de los problemas, afirmó, era la falta de disuasión frente a este tipo de violencia.

“Muchas veces, en estos casos no hay detenciones y, si las hay, a veces después de uno o dos días (los sospechosos) quedan en libertad”, añadió. “En algunos casos, la policía no recomienda a la fiscalía presentar cargos o acusarlos formalmente. Y en algunos casos, cuando hay acusación, la acusación es leve”.

El arresto se produjo en un momento en que el trato que dispensa Israel a las minorías religiosas está bajo escrutinio, semanas después de que la policía limitara el acceso al culto, en feriados religiosos, a musulmanes y cristianos, incluyendo al cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino.

Israel también recibió críticas internacionales después de que un soldado se fotografiara tras haber destrozado con un hacha una estatua caída de Jesús en la cruz en el sur de Líbano. Más tarde, los líderes israelíes condenaron el incidente y y dijeron que el soldado sería sancionado.

“En una ciudad sagrada por igual para judíos, cristianos y musulmanes, seguimos comprometidos con proteger a todas las comunidades y garantizar que los responsables de la violencia rindan cuentas”, señaló la policía israelí en una publicación en redes sociales tras la detención del hombre que agredió a la monja.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP