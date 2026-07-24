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Policía irlandesa intercepta coche bomba cerca de la frontera con Irlanda del Norte

LONDRES (AP) — La policía irlandesa informó el viernes que interceptó una bomba en un automóvil “extremadamente considerable” a principios de semana cerca de la frontera con Irlanda del Norte, durante una investigación sobre republicanos disidentes.

La conductora, una mujer de veintitantos años, fue arrestada el miércoles cerca de Carrickmacross, en el condado de Monaghan, y el viernes seguía bajo custodia. Más tarde fue detenido un hombre de cuarentaitantos años y continúa retenido. Ambos fueron arrestados bajo sospecha de delitos contra el Estado.

Se llamó a un equipo militar irlandés de desactivación de explosivos para examinar el automóvil, aunque no se dieron detalles sobre cómo se deshicieron del artefacto.

“Lo que encontramos fue una incautación extremadamente considerable”, afirmó el comisionado de la Garda, Justin Kelly, “Era un artefacto explosivo”.

Aunque no está claro hacia dónde se dirigía el automóvil, este año ha habido dos incidentes con coches bomba en Irlanda del Norte que la policía ha atribuido a republicanos disidentes, incluido uno que explotó en abril fuera de una comisaría en las afueras de Belfast. Nadie resultó herido y un intento anterior de atentado con bomba en una comisaría fue frustrado por agentes que detonaron el explosivo en una detonación controlada.

Los incidentes recuerdan las décadas de violencia conocidas como “The Troubles”. El conflicto, en que participaron milicianos republicanos irlandeses y lealistas británicos, así como fuerzas de seguridad del Reino Unido, dejó casi 3.600 muertos antes del acuerdo de paz del Viernes Santo de 1998.

“Sin duda sabemos que hay una pequeña minoría de republicanos disidentes que no estuvo conforme con el Acuerdo del Viernes Santo; no dejaron de usar armas y explosivos”, señaló Kelly. “Hay una pequeña minoría de estas personas; yo las describiría como republicanos radicalizados, y esta es una amenaza a la que vamos a seguir enfrentándonos durante algún tiempo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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