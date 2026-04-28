Policía interviene empresas eléctricas en Ecuador y desarticula presunta red de corrupción

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El ministro del Interior, John Reimberg, dijo en rueda de prensa que se están tomando versiones a los presuntos responsables de esas acciones, que se encargaban de reducir o eliminar planillas de facturación eléctrica de personas y de empresas "con lo cual —aseguró— perjudicaban al Estado y al pueblo ecuatoriano”.

Precisó que inicialmente fueron intervenidas las compañías eléctricas de las provincias de Guayas, cuya capital es Guayaquil; Azuay y Santa Elena, todas subsidiarias de la Corporación Nacional de Electricidad, donde los presuntos responsables “ganan el básico (salario de 482 dólares) y que tienen patrimonios de tres millones de dólares”.

En imágenes difundidas por el Ministerio del Interior se observa al presidente Daniel Noboa ingresando a la empresa eléctrica de Guayaquil junto a Reimberg y personal de seguridad en medio de la operación en contra de la presunta red de corrupción.

A finales del 2024 Ecuador registró racionamientos eléctricos de hasta 14 horas diarias debido una reducida generación causada, entre otros factores, por la falta de mantenimiento de las centrales y de un inusual período de estiaje.

Tras ello Ecuador ha buscado lograr un autoabastecimiento eléctrico para cubrir una demanda de hasta 5.300 megavatios, en horas pico, mientras en varios sectores, especialmente de la zona costera en las últimas semanas se han reiterado las denuncias de cortes no programados de energía eléctrica.

FUENTE: AP