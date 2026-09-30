Policía de Hong Kong arresta a periodista de medio digital por presunta sedición

Varios medios locales, entre ellos el periódico Sing Tao y el South China Morning Post, indicaron que Tang Ho-wing, fundador de Boom News, fue detenido por la mañana, citando fuentes no identificadas. Una foto en el sitio web de Sing Tao mostraba a Tang siendo trasladado por agentes con chalecos marcados con “Police”.

La policía informó a última hora del miércoles que un hombre y una mujer fueron arrestados bajo sospecha de cometer actos sediciosos, un delito contemplado en una ley de seguridad nacional de elaboración local promulgada en 2024. No los identificó. El South China Morning Post reportó que la mujer era la activista Lee Ying-chi.

En el comunicado se indica que la policía encontró a algunas personas con flores fuera de una estación de metro el 31 de agosto y coreando consignas sediciosas. Según el texto, se sospechaba que esas personas habían difundido desinformación y utilizado mentiras para atacar al gobierno y difamar a la policía, con la intención de incitar el odio contra el gobierno y los departamentos encargados de hacer cumplir la ley.

Sin embargo, no se precisa qué hicieron Tang y Lee que derivó en sus arrestos. Indicó que ambos permanecían bajo investigación durante su detención, mientras continuaba la operación de arrestos de la policía.

La policía ya había arrestado previamente a otras seis personas por el mismo presunto delito, y fueron puestas en libertad bajo fianza, se añade en el comunicado.

Durante las protestas antigubernamentales de 2019, la policía llevó a cabo una controvertida operación dentro de una estación de metro el 31 de agosto, lo que, según algunos manifestantes de entonces, había causado varias muertes. Las autoridades han negado esas afirmaciones, y la policía sostuvo el miércoles que el “incidente del 31 de agosto” carecía de fundamento.

Boom News tiene más de 66.000 seguidores en Instagram y sus notas abarcan una amplia variedad de temas, incluidos asuntos políticos y sociales en Hong Kong. En un video que publicó en Instagram el 31 de agosto, una mujer afirmó que no se sabe si hubo personas que murieron ese día hace siete años. El medio informó que la policía se llevó al menos a dos personas.

La Asociación de Periodistas de Hong Kong indicó que la detención de Tang fue el primer arresto de un periodista del que se tiene conocimiento público por presunta sedición bajo la ley de 2024 y manifestó su profunda preocupación. Señaló que el medio que filmó a Tang siendo escoltado por la policía citó fuentes anónimas que afirmaban que su arresto estaba relacionado con su transmisión en vivo del 31 de agosto.

“Estas acusaciones han provocado una gran ansiedad entre los periodistas de primera línea”, afirmó. “La transmisión en vivo sirve para informar hechos a medida que se desarrollan sobre el terreno”.

Instó a la policía a revelar públicamente los actos específicos que presuntamente cometió Tang en violación de la ley y a aclarar si su arresto estuvo directamente vinculado a sus labores periodísticas.

Desde hace tiempo, los periodistas de Hong Kong han operado en un espacio más reducido bajo drásticos cambios políticos tras la promulgación, en 2020, de una ley de seguridad nacional impuesta por Beijing. Posteriormente, Hong Kong introdujo la ley de seguridad de 2024. Las autoridades han dicho que ambas son necesarias para la estabilidad de la ciudad.

En 2021, dos medios locales conocidos por su cobertura crítica del gobierno, Apple Daily y Stand News, se vieron obligados a cerrar tras el arresto de su alta dirección. Jimmy Lai, fundador de Apple Daily, fue condenado a 20 años de prisión en febrero. Sus empleados recibieron penas de cárcel que van de seis años y nueve meses a 10 años.

El gobierno había dicho anteriormente que el caso de Lai no tiene nada que ver con la libertad de prensa. Afirmó que la libertad de prensa en Hong Kong está firmemente protegida en la ciudad, pero que no es absoluta.

Hong Kong, una excolonia británica devuelta al dominio chino en 1997, ocupó el puesto 140 de 180 países y territorios en el más reciente Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, por debajo del puesto 18 de 139 regiones en 2002, la clasificación más alta que había alcanzado la ciudad. En 2020, la ciudad ocupó el puesto 80.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP