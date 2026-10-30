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Policía escocesa investiga visita de Epstein y el expríncipe Andrés a finca de Carlos III

LONDRES (AP) — La policía de Escocia estaba llevando a cabo pesquisas sobre el tiempo que el expríncipe Andrés pasó en la finca privada del rey de Inglaterra, Carlos III, en Balmoral con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein y su colaboradora, Ghislaine Maxwell, informaron las autoridades el viernes.

ARCHIVO - El expríncipe Andrew Mountbatten-Windsor llega a la catedral de Westminster para asistir al funeral por la Duquesa de Kent, en Londres, el 16 de septiembre de 2025. (Jordan Pettitt/Pool Foto via AP, archivo)
ARCHIVO - El expríncipe Andrew Mountbatten-Windsor llega a la catedral de Westminster para asistir al funeral por la Duquesa de Kent, en Londres, el 16 de septiembre de 2025. (Jordan Pettitt/Pool Foto via AP, archivo) AP

Police Scotland indicó que las pesquisas se encontraban en una “fase muy temprana”.

“Todas las investigaciones se basan en las pruebas, y las necesidades de las víctimas supervivientes están en el centro de esas indagaciones”, señaló la policía en un comunicado. “Nunca confirmaríamos detalles de pesquisas en curso y sería inapropiado hacer más comentarios”.

Imágenes difundidas a principios de año por el Departamento de Justicia de Estados Unidos parecían mostrar al expríncipe, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, en una excursión de caza a la finca junto a Epstein.

Mountbatten-Windsor fue arrestado y pasó unas horas detenido por la policía británica en febrero por presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público relacionada con sus vínculos con Epstein.

Fue la primera vez en casi cuatro siglos que un miembro de alto rango de la realeza británica era detenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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