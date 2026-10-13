americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Policía confisca robot que manoseó a una chica de 16 años; investiga quién lo controlaba

COLONIA, Alemania (AP) — Las autoridades alemanas abrieron una investigación por posible acoso sexual después de que un robot controlado por dos jóvenes le tocara el trasero a una chica de 16 años e hiciera movimientos de embestida hacia ella, informó la policía.

La policía de la ciudad occidental de Colonia intervino tras el incidente, ocurrido durante la noche del sábado al domingo y en el que se dijo que el presunto propietario del robot, un adolescente de 16 años, y un acompañante de 19, habrían filmado la supuesta agresión.

Según se indicó, transmitieron el incidente en directo y lo comentaron en internet.

El portavoz de la policía de Colonia, Christoph Bermel, señaló que los dos adolescentes no han sido acusados, pero se les considera sospechosos, y que los investigadores examinaban si los movimientos del robot estaban preprogramados o si se controlaron en tiempo real.

La policía no estaba familiarizada con este tipo de incidente, agregó.

“Hasta ahora no teníamos conocimiento de este fenómeno”, dijo Bermel a The Associated Press, y añadió que era “un terreno nuevo para nosotros”.

Los equipos de emergencia que fueron enviados al lugar, cerca de un restaurante de comida rápida, encontraron el robot en el maletero de un vehículo, indicó la policía de Colonia el lunes en un comunicado. El robot y los teléfonos móviles de los dos jóvenes fueron confiscados.

La Policía de Renania del Norte-Westfalia en Colonia publicó en Facebook una imagen del robot rojo y dorado tirado en el suelo.

El robot, que según se dijo medía 120 cm (aproximadamente 3 pies y 11 pulgadas) de altura, llevaba una camiseta sin mangas blanca, pantalones deportivos negros y una cadena dorada y gafas de sol. También tenía lo que parece ser un bigote falso.

Videos que circularon por internet muestran a dos jóvenes escoltando al robot hacia un grupo de mujeres, chocando con una y abrazando a otras, en una animada calle nocturna.

Uno de los hombres le grita repetidamente al robot y lo tira hacia atrás después de que hace gestos sexuales, lo que provoca risas entre las personas de la zona.

El martes, en la cuenta de Facebook de la policía, los agentes criticaron los comentarios inapropiados y advirtieron que compartir o bromear sobre este tipo de incidentes puede agravar el impacto en cualquier víctima.

___

El periodista de The Associated Press Jamey Keaten, en Ginebra, contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Rescatan a balsero cubano en una diminuta balsa improvisada frente a Key Biscayne, en Miami

Rescatan a balsero cubano en una diminuta balsa improvisada frente a Key Biscayne, en Miami

Gente esperando a vuelos mientras un avión de American Airlines circula por la pista en el aeropuerto LaGuardia (LGA) en el barrio de Queens, Nueva York, el domingo 9 de noviembre de 2025. (AP Foto/Adam Gray)

AMERICAN AIRLINES ELIMINARÁ DOS VUELOS DIRECTOS DESDE MIAMI EN ENERO DE 2027: estos son los destinos afectados

CUBA NIEGA VÍNCULOS CON 90 CARGAMENTOS DE COMBUSTIBLE INCAUTADOS POR EEUU: ministro rechaza acusaciones

CUBA NIEGA VÍNCULOS CON 90 CARGAMENTOS DE COMBUSTIBLE INCAUTADOS POR EEUU: ministro rechaza acusaciones

Un hombre herido reúne sus pertenencias delante de su casa destruida en un ataque ruso en Járkiv, Ucrania, el domingo 11 de octubre de 2026. (AP Foto/Andrii Marienko)

Kiev dice que Rusia sigue atacando instalaciones energéticas pese al "alto el fuego" de Trump

¡ESCÁNDALO EN LA MASONERÍA CUBANA! Filtran cartas sobre presunta colaboración con la Seguridad del Estado

¡ESCÁNDALO EN LA MASONERÍA CUBANA! Filtran cartas sobre presunta colaboración con la Seguridad del Estado

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter