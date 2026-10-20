americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Policía de Chicago detiene a un hombre tras disparos fuera de edificio federal; no hay heridos

CHICAGO (AP) — La policía de Chicago detuvo a un hombre después de que se efectuaron disparos afuera de un edificio federal en el centro de la ciudad a primera hora del martes, informaron las autoridades.

Nadie resultó herido y solo hubo daños menores a propiedad federal, indicó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.

La policía y agentes federales acudieron anoche al distrito Loop, en el centro de Chicago, después de que un guardia de seguridad reportó un tirador activo cerca del Edificio Federal Kluczynski.

La torre de oficinas alberga a varias agencias federales, entre ellas el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Administración del Seguro Social y el Departamento de Trabajo. Los senadores por Illinois Dick Durbin y Tammy Duckworth también tienen oficinas allí.

Al momento se desconocía el blanco del sospechoso.

La policía de Chicago informó que recuperó un arma de fuego y que los cargos estaban pendientes.

__________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump llega al lugar de una concentración en Dalton, Georgia, el 16 de octubre del 2026. (AP foto/Mark Schiefelbein)

Trump viaja a Kansas, donde agricultores están presionados por la inflación en período de cosecha

Un consumidor sale de una tienda en Arlington Heights, Illinois, el 30 de septiembre del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)

Empeora la inflación en EEUU poco antes de las elecciones

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asiste a una reunión con el presidente Donald Trump sobre la coalición multinacional de política y seguridad “Escudo de las Américas” al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026, en la sede de la ONU. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

EEUU multa a Bank of America con $1.200 millones por violar leyes antilavado y sanciones

La representante demócrata Ilhan Omar en el Congreso en Washington, el 13 de enero del 2026. (AP foto/J. Scott Applewhite)

Agentes federales registran casa de representante Ilhan Omar, dicen fuentes de AP

Destacados del día

ALARMA PARA CUBANOS: USCIS aprobó solo 139 residencias por Ley de Ajuste y rechazó otras 447

ALARMA PARA CUBANOS: USCIS aprobó solo 139 residencias por Ley de Ajuste y rechazó otras 447

TENSIÓN EN LA ONU: diplomáticos cubanos gritan contra opositores y chocan con EEUU en acto sobre derechos humanos

TENSIÓN EN LA ONU: diplomáticos cubanos gritan contra opositores y chocan con EEUU en acto sobre derechos humanos

¡DÍAZ-CANEL SALE EN DEFENSA DE RAÚL CASTRO! Estalla contra Florida tras la orden de arresto

¡DÍAZ-CANEL SALE EN DEFENSA DE RAÚL CASTRO! Estalla contra Florida tras la orden de arresto

Juez de Miami ordena el ARRESTO de dictador Raúl Castro por derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996

Juez de Miami ordena el ARRESTO de dictador Raúl Castro por derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996

El presidente Donald Trump llega al lugar de una concentración en Dalton, Georgia, el 16 de octubre del 2026. (AP foto/Mark Schiefelbein)

Trump viaja a Kansas, donde agricultores están presionados por la inflación en período de cosecha

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter