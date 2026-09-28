Policía británica investiga si detenciones junto a base de EEUU frustraron ataque ligado a Irán

Policías protegen una carretera que lleva a la base RAF Fairford, tras un incidente en Fairford, Inglaterra, el lunes 28 de septiembre de 2026. (AP Foto/Alastair Grant) AP

Los hombres fueron detenidos a primera hora del domingo después de que se avistaran tres furgonetas cerca de la RAF Fairford, una base propiedad del Reino Unido y operada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos que ha sido utilizada por bombarderos estadounidenses durante décadas de conflictos en Oriente Medio.

Los cinco hombres, cuyos nombres no se han dado a conocer, fueron retenidos inicialmente por presuntos delitos relacionados con explosivos y, posteriormente, también fueron arrestados bajo sospecha de preparar un acto de terrorismo. La policía puede mantenerlos detenidos hasta 14 días antes de que deban ser acusados formalmente o puestos en libertad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los sospechosos habían sido detenidos tras la cooperación entre Estados Unidos y Reino Unido, y que habían estado “bajo vigilancia” durante algún tiempo. La policía, sin embargo, indicó que los arrestos se desencadenaron por una llamada nocturna sobre “vehículos sospechosos” cerca de la base.

El secretario británico de Defensa, Wes Streeting, declinó dar detalles de la operación, pero señaló que “fue un momento de orgullo” que Trump hubiera reconocido “el trabajo que nuestra policía y nuestros servicios de inteligencia realizan todos los días”.

“Cuando podamos y en la medida en que podamos, informaremos al público sobre estos individuos y sobre la naturaleza de la amenaza”, dijo Streeting dijo a Times Radio.

Los investigadores no han concluido si el incidente es un ataque respaldado por un estado, pero están indagando un posible vínculo con Irán.

Los arrestos se producen en un momento de tensiones elevadas en torno a la amenaza de estados hostiles, y los servicios de inteligencia británicos han señalado que Rusia e Irán han utilizado a intermediarios para cometer delitos en suelo británico. En marzo, funcionarios dijeron que el número de casos de seguridad nacional que implican actividad de estados hostiles, incluido Irán, aumentó un 50% en los seis meses hasta diciembre de 2025.

Reino Unido no se sumó a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán que comenzó el 28 de febrero y, al principio, rechazó la solicitud de Trump de usar bases en su territorio para atacar a Irán. Pero el entonces primer ministro Keir Starmer acordó en marzo permitir que Estados Unidos utilizara bases en Reino Unido para lo que calificó como operaciones “defensivas” contra los misiles de Irán y sus sitios de lanzamiento, tras ataques iraníes contra intereses británicos y de sus aliados en el golfo Pérsico.

Bombarderos estadounidenses B-1 y B-52 han despegado de Fairford, a 100 millas (160 kilómetros) al oeste de Londres, para operaciones durante el conflicto con Irán.

Irán ha dicho que considera un objetivo legítimo cualquier base utilizada para atacar su territorio.

Funcionarios de seguridad británicos han acusado a intermediarios vinculados con Irán de una serie de intentos de incendio provocado y sabotaje en el Reino Unido y otros países, muchos de ellos dirigidos contra la comunidad judía. Anteriormente han advertido que Teherán podría ampliar sus objetivos en el Reino Unido si continúan los conflictos en Oriente Medio.

Las autoridades evacuaron el domingo a los residentes de 85 viviendas en la aldea de Whelford, cerca de la base, mientras expertos del ejército en desactivación de bombas utilizaban un robot para examinar tres furgonetas blancas. Hasta la mañana del lunes, los vecinos no habían podido regresar a sus casas, y las furgonetas aún no habían sido retiradas.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos indicó que su personal con base en RAF Fairford “permanece vigilante”, pero que “por razones de seguridad operativa no discutiremos medidas específicas de protección de la fuerza”.

La embajada de Estados Unidos en Londres ha advertido a los estadounidenses en Reino Unido que sean cautos y estén atentos a su seguridad personal.

Trump dijo que las autoridades habían tenido a los sospechosos “bajo vigilancia durante mucho tiempo y los atrapamos”.

“Fue un trabajo increíble. Los teníamos bajo investigación. Buscaban causar un gran daño a nuestro fuerte. Y trabajar con los británicos salió muy bien”, dijo a reporteros en Chicago el domingo.

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Los periodistas de The Associated Press Jill Lawless, en Liverpool, Inglaterra, y Ben Finley, en Washington, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP