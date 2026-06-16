Policía de Brasil arresta a 25 personas en redada contra pandilla venezolana Tren de Aragua

La evidencia indica que el grupo venezolano ha estado suministrando armas a organizaciones criminales brasileñas como el Comando Vermelho, indicaron los funcionarios. El estado de Roraima, en el norte de Brasil, ha sido un importante corredor para el comercio ilícito, manifestó el investigador policial Wesley Costa a la cadena local de noticias G1.

El Ministerio de Justicia señaló que la policía detuvo a 18 venezolanos y 7 brasileños en la ofensiva, en un esfuerzo conjunto de fuerzas nacionales de seguridad y la policía de Roraima.

También ejecutaron 30 órdenes de registro en varios estados: Amazonas y Roraima, en la Amazonia; Sao Paulo, Rio de Janeiro y Minas Gerais, en el sureste; y Parana, en el sur de Brasil.

El Tren de Aragua se originó hace más de una década en una prisión del estado venezolano de Aragua. La banda se ha expandido en los últimos años a medida que más de 7,7 millones de venezolanos huían de la agitación económica y migraron a otros países de América Latina o a Estados Unidos.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el viernes que un ataque militar de Estados Unidos mató al líder de la banda Tren de Aragua, Hector Rusthenford Guerrero .

Expertos y autoridades en Brasil han advertido sobre la expansión del grupo venezolano hacia Brasil en los últimos años, donde cooperan con bandas locales como el Primer Comando de la Capital, o PCC, y el Comando Vermelho, o CV.

“El grupo desempeñó un papel estratégico en el suministro de armas de fuego de alto calibre a organizaciones criminales que operan en varias regiones de Brasil”, afirmó el Ministerio de Justicia.

El gobierno de Trump ha catalogado a cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras como parte de una ofensiva contra el narcotráfico que incluye ataques con embarcaciones supuestamente utilizadas por “narcoterroristas” en el Caribe y el Pacífico oriental.

El Departamento de Estado estadounidense incluyó el año pasado al Tren de Aragua en la lista de organizaciones terroristas extranjeras, y fiscales federales acusaron a Guerrero de enviar drogas a Estados Unidos y de organizar actos terroristas transfronterizos, incluido el asesinato de un disidente venezolano en Chile.

El Departamento de Estado dijo en mayo que también designaría al CV y al PCC como organizaciones terroristas extranjeras.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP