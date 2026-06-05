Policía arresta a hijo de novia de James Handy por muerte por apuñalamiento del actor en L.A.

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Los agentes acudieron a una vivienda la mañana del miércoles después que una persona que llamó al 911 dijera: “Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre de pecado”, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

De acuerdo con la policía, encontraron al hombre de 81 años, que apareció en películas como “Jumanji” y “Top Gun: Maverick”, en el jardín delantero, apuñalado en el pecho e inconsciente. Fue trasladado al hospital y posteriormente fue declarado muerto.

Michael Gledhill, de 44 años, quien es el hijo de la novia de Handy y vive en la casa con su madre, les dijo a los agentes que él era la persona que estaban buscando, según la policía.

De acuerdo con la policía, Gledhill fue ingresado en la cárcel bajo sospecha de un cargo de asesinato. Su fianza se fijó en 2 millones de dólares, indican los registros carcelarios.

De momento se desconoce si cuenta con un abogado. Los registros de la cárcel no mostraban un abogado para él y los mensajes dejados en la defensoría pública del condado no fueron respondidos.

Nacido en Nueva York, Handy apareció en cine y televisión durante décadas y era conocido por su papel como un exterminador en la película de 1995 “Jumanji” y, más recientemente, como el cantinero Jimmy en la película de 2022 “Top Gun: Maverick”, según IMDB. También participó en algunas de las principales series policiales de televisión, entre ellas “NCIS: Los Angeles”, “The Closer” y “Cold Case”.

Pam Ellis-Evenas, de Ellis Talent Group, escribió en un correo electrónico a The Associated Press: “No podría haber pedido un cliente y amigo más talentoso, humilde o amable que James Handy”. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP