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Pogacar aplasta a sus rivales del Tour de Francia en la sexta etapa y recupera el maillot de líder

GAVARNIE-GEDRE, Francia (AP) — Tadej Pogacar protagonizó una tremenda escapada en solitario en el icónico Col du Tourmalet el jueves para lograr su 23.ª victoria de etapa en el Tour de Francia, que le ayudó a recuperar el control de la carrera y minar la moral de sus rivales tras apenas seis días de competición.

El esloveno Tadej Pogacar celebra al cruzar al meta tras ganar la sexta etapa del Tour de Francia en Gavarnie-Gedre el jueves 9 de julio del 2026. (AP Foto/Thibault Camus)
El esloveno Tadej Pogacar celebra al cruzar al meta tras ganar la sexta etapa del Tour de Francia en Gavarnie-Gedre el jueves 9 de julio del 2026. (AP Foto/Thibault Camus) AP

Pogacar, que se vistió por primera vez con el maillot amarillo tras ganar en Les Angles a comienzos de esta semana, aprovechó al máximo la primera gran incursión montañosa del Tour de este año en los Pirineos para imponer su autoridad y enviar un mensaje claro a sus rivales: sigue estando en una categoría aparte.

El dos veces campeón del mundo cruzó la meta de la etapa 6 con 2 minutos y 38 segundos de ventaja sobre su principal rival, Jonas Vingegaard, y recuperó el codiciado maillot amarillo.

“Diría que esta está entre las cinco mejores de mis victorias en el Tour de Francia”, indicó Pogacar. “Es una victoria increíble y, sin duda, una de las más dulces. No estaba calculando segundos ni minutos; solo quería ir a tope hasta la meta”.

El compañero de equipo de Pogacar, el mexicano Isaac del Toro, fue tercero, a 2:57 del ritmo, por delante de Remco Evenepoel y Paul Seixas. En la general, Vingegaard está a 2:42 de Pogacar, con del Toro en la tercera posición.

Con su más reciente demostración de fuerza, el líder del UAE Emirates-XRG dio un gran paso para igualar el récord con su quinto título del Tour. Solo el belga Eddy Merckx, el español Miguel Indurain y los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault han ganado cinco Tours.

Calor abrasador y ascensos icónicos

La etapa comenzó con un calor abrasador y estuvo marcada por varios intentos fallidos de fuga en los primeros compases. Los compañeros de Pogacar, junto con los de Vingegaard en Visma-Lease a Bike, impusieron un ritmo alto incluso antes de las mayores subidas del día.

La última etapa en los Pirineos llevó a los corredores por dos ascensos icónicos, el Col d’Aspin y el Tourmalet.

Una vez que Ben O’Connor logró marcharse, se le concedió cierto margen porque no era una amenaza en la clasificación general. Pasó primero por el pie del Aspin y fue alcanzado cuando faltaban unos 5 kilómetros para coronar.

Luego, los corredores afrontaron la extenuante subida de 17,1 kilómetros al Tourmalet, el primer ascenso HC del Tour 2026 —siglas que significan Hors Catégorie (fuera de categoría), porque es el nivel más duro.

El líder de la víspera, Torstein Træen, se descolgó antes de que del Toro acelerara con su jefe de filas a rueda a unos 4,5 kilómetros de la cima. Más tarde, Træen se cayó en el descenso y fue evaluado por el equipo médico de la carrera antes de reanudar su esfuerzo.

Pogacar se marchó entonces en solitario, mientras Vingegaard se vaciaba para limitar pérdidas. Pogacar coronó primero, y Vingegaard intentó recortar su desventaja de 30 segundos en la bajada. Pero, acoplado en una posición aerodinámica, su rival asumió los mismos riesgos y fue incluso más rápido.

Pogacar tenía una ventaja de más de un minuto cuando afrontó la subida final hasta la línea de meta en la localidad de Gavarnie-Gedre. No miró atrás y la diferencia siguió aumentando.

“Me desperté a las 7 de la mañana y mi mente estaba desbocada. Estaba muy emocionado por hoy. Sabía que iba a ser un buen día”, comentó Pogacar.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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