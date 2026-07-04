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Pogačar inicia la búsqueda de su 5º título del Tour de Francia con una contrarreloj por equipos

BARCELONA, Spain (AP) — Tadej Pogačar iniciará el sábado su búsqueda de un quinto título del Tour de Francia que iguale el récord cuando la carrera arranque en la vecina España.

Tadej Pogačar saluda a la multitud mientras el UAE Team Emirates es presentado antes de la carrera ciclista del Tour de Francia, frente a la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, España, el jueves 2 de julio de 2026. (Foto AP/Mosaab Elshamy)
Tadej Pogačar saluda a la multitud mientras el UAE Team Emirates es presentado antes de la carrera ciclista del Tour de Francia, frente a la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, España, el jueves 2 de julio de 2026. (Foto AP/Mosa'ab Elshamy) AP

La élite de las Grandes Vueltas comienza con una contrarreloj por equipos en Barcelona, una etapa inaugural que llevará a los ciclistas junto a la famosa basílica de la Sagrada Familia de la ciudad y terminará con una corta subida a una colina con vistas al popular destino turístico.

Pogačar es el gran favorito de la general gracias a sus victorias en el Tour en 2020, 2021, 2024 y 2025, así como a su gran estado de forma este año.

La sensación eslovena aspira a unirse al selecto grupo del belga Eddy Merckx, el español Miguel Indurain y los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault como los únicos corredores que han ganado en cinco ocasiones la carrera más prestigiosa del ciclismo.

Jonas Vingegaard vuelve a ser su mayor rival. El danés se llevó el maillot amarillo en 2022 y 2023 y busca completar el doblete Giro-Tour en la categoría masculina.

El UAE Team Emirates-XRG de Pogačar tomará la salida en último lugar en la contrarreloj por equipos de 19,6 kilómetros (12,1 millas) del sábado, justo por delante del Visma-Lease a Bike de Vingegaard.

La carrera de tres semanas cruzará a los Pirineos franceses en la etapa 3. Las etapas 19 y 20 culminan en la célebre subida al Alpe d’Huez en los Alpes, que llega apenas 24 horas antes de la 21.ª y última etapa, que terminará en los Campos Elíseos de París.

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