Pogačar gana una tercera etapa y amplía su liderato en el Tour de Francia

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El esloveno Tadej Pogacar porta el maillot amarillo de líder de la general mientras celebra al ganar la décima etapa del Tour de Francia en Le Lioran, Francia el martes 14 de julio del 2026. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy) AP

Pogačar, que ya había minado la moral de sus rivales con su victoria en el icónico Col du Tourmalet el jueves, volvió a imponer su autoridad con un ataque a poco más de 900 metros de la cima del Col de Pertus, la penúltima subida de la etapa montañosa del martes.

Jonas Vingegaard, el rival más cercano de Pogačar no pudo seguirlo, y Pogačar recortó rápidamente terreno al ecuatoriano Richard Carapaz antes de superarlo con potencia 200 metros antes de la cima. El ciclista esloveno no aflojó. Pogačar pasó por la cumbre con 5 segundos de ventaja sobre Carapaz y con 18 sobre Vingegaard, Remco Evenepoel, Florian Lipowitz, Juan Ayuso y Paul Seixas.

En la línea de meta, Pogačar aventajó a Evenepoel por 32 segundos para lograr su 24.ª victoria de etapa en su carrera —la tercera en el Día de la Bastilla, la fiesta nacional de Francia— y la tercera ya en este Tour.

Seixas, la mayor esperanza de los aficionados franceses, fue tercero, a 34 segundos.

Vingegaard terminó rezagado a 44 segundos de Pogačar, lo que dejó al portador del maillot amarillo con una ventaja de 3 minutos y 36 segundos tras 10 etapas.

El cuatro veces campeón ya tenía la mayor ventaja que ha tenido nunca a estas alturas de la carrera.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP