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El guardia de los Celtics de Boston, Jayson Tatum, derecha, busca lanzar ante el pívot de los Warriors de Golden State, Charles Bassey (28), y el guardia De'Anthony Melton (8), durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA en San Francisco, el domingo 22 de noviembre de 2026. (Foto AP/Jeff Chiu) AP

Hugo González robó el balón a Draymond Green con 17 segundos por jugar, pero Boston dejó correr segundos cruciales al no lograr intentar un tiro antes de pedir un tiempo muerto con 8,2 segundos restantes.

Jayson Tatum falló un tiro en suspensión de 16 pies, bien defendido, antes de que sonara la bocina final.

El partido tuvo dos revisiones de repetición alocadas en los instantes finales.

Tatum lideró a los Celtics con 27 puntos, 10 rebotes y seis asistencias, y Derrick White sumó 14 puntos y cinco asistencias. Tatum falló su segundo tiro libre con 56 segundos restantes, que habría empatado el partido, y más tarde erró un triple desde la parte alta con 30 segundos por jugar.

El novato Yaxel Lendeborg tuvo 12 puntos y ocho rebotes, mientras que Charles Bassey aportó 13 puntos y nueve rebotes. Gui Santos anotó 13 saliendo desde la banca.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP