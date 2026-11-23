El técnico del Manchester United Mauricio Pochettino durante el partido contra Liverpool en la Liga Premier, el domingo 22 de noviembre de 2026. (AP Foto/Jon Super) AP

Ahora, tras una ausencia de cuatro años y medio, tiene otra oportunidad en el torneo más prestigioso de clubes dcon el Manchester United.

Cuando Pochettino, recién salido de una paliza en la Liga Premier a manos del Liverpool en su debut, conduzca al United a su partido en el campo del Sporting de Lisboa el miércoles, será su primer encuentro de la Champions desde que su Paris Saint-Germain plagado de estrellas, con ese tridente ofensivo de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar, fue fulminado por el triplete de Karim Benzema en los octavos de final, lo que puso en marcha la notable marcha del Real Madrid hacia el título en 2022.

Pochettino se quedó más cerca una temporada antes, cuando perdió con el PSG en las semifinales ante el Manchester City.

Estuvo aún más cerca en 2019, cuando el argentino lloró de alegría al guiar de algún modo al Tottenham hasta la final — ¿alguien recuerda aquel triplete sensacional de Lucas Moura para tumbar al Ajax en semifinales? — solo para perder ante el Liverpool en el partido por el título.

Bueno, clasificarse para la fase eliminatoria seguramente sea el primer objetivo de Pochettino después del turbulento inicio del equipo en la fase de liga, que incuyó una goleada 4-1 en Como y una victoria 3-2 remontando ante la Roma que no fue suficiente para evitar el despido de Michael Carrick.

El United suma seis puntos de 12 posibles y ocupa el 17mo puesto en la clasificación de 36 equipos de cara a la quinta jornada de partidos, en la que Pochettino estará bajo los focos quizá más que superestrellas como Mbappé y Erling Haaland.

Los equipos que terminen entre los ocho primeros se clasifican directamente para los octavos de final y los que queden del 9 al 24 disputarán eliminatorias a doble partido por las ocho plazas restantes en las rondas de eliminación directa. Por debajo de eso, estás fuera.

Pocos podrían decir con certeza dónde acabará el United, dado que el equipo aún tiene que jugar en casa contra Leipzig y Bayern Múnich antes de cerrar la fase de liga con un viaje a Villarreal a finales de enero. Al fin y al cabo, se trata de un club que está en penúltimo en la Premier y que llega tocado tras la derrota 4-0 en el campo del clásico rival Liverpool en el primer partido de Pochettino al mando, después de dejar la selección masculina de Estados Unidos.

Dado que el United jugó con 10 hombres durante más de 80 minutos en Anfield, el viaje al Sporting podría ser la primera oportunidad real para evaluar a Pochettino en su nuevo equipo.

“Estamos en una situación que es muy complicada, muy difícil”, reconoció Pochettino.

PSG y Real Madrid protegen sus registros perfectos

Dos equipos aún no han cedido ni un punto hasta ahora: el PSG y el Madrid.

De hecho, con Arsenal y Barcelona también entre los cinco primeros, y con el Man City y el Liverpool en otros lugares dentro del top ocho, los pesos pesados de Europa ya están mostrando músculo en la fase de liga.

El PSG recibe a la Roma el miércoles y la profundidad de la plantilla del vigente campeón será puesta a prueba, con Désiré Doué uniéndose a su compañero de ataque Khvicha Kvaratskhelia al sufrir una lesión del ligamento cruzado anterior que se prevé los mantendrá fuera hasta la próxima temporada.

El Madrid recibirá a PSV Eindhoven el martes y el tercero Arsenal hará otro tanto contra Borussia Dortmund.

Quinto en la tabla, el Barcelona afronta uno de los desplazamientos más largos de su historia, de más de 5.000 kilómetros (3.100 millas), para jugar contra el Sabah FK en Azerbaiyán el miércoles.

Como, el tapado, codeándose con la élite

El nombre sorpresa entre los ocho primeros es el Como, el cuarto.

Su partido en casa contra el AEK Atenas ofrece al emergente equipo italiano una buena oportunidad de mantenerse en tan selecta compañía en la parte alta de la tabla y asegurarse al menos un puesto de playoff.

El equipo de Cesc Fàbregas avizora un calendario más exigente, cerrando con encuentros contra el PSG y el Barcelona, para los que el delantero italiano Moise Kean podría no estar disponible por una lesión en la pierna.

En su primera campaña en la Champions, Como ya venció claridad al United y aplastó 9-1 a Lens, igualando el mayor margen de victoria en la competición.

De Bruyne vuelve al Man City — otra vez

Kevin De Bruyne regresa una vez más al Man City con el Napoli. El volante belga esperará que su última aparición en el Etihad Stadium sea más larga que la anterior.

Uno de los mejores jugadores de la historia del City, De Bruyne fue sustituido a los 26 minutos de la derrota 2-0 del Napoli en el Etihad en la fase de liga la temporada pasada, sacrificado tras la expulsión de su compañero Giovanni Di Lorenzo.

Al menos eso dio a los aficionados del City la oportunidad de dedicarle otra ovación en pie. Cabe esperar otra el martes.

La racha de derrotas de Slovan

Slovan Bratislava sigue sin sumar puntos: el campeón eslovaco ha perdido sus cuatro partidos hasta ahora y acumula 14 derrotas consecutivas en total en la fase principal de la competición.

Es la racha de derrotas más larga de la era de la Liga de Campeones, que data de 1992, aunque todavía está a dos del récord de la Copa de Europa, de 16, que ostenta el Jeunesse Esch de Luxemburgo.

¿Podrá el Slovan, dirigido por Yaya Touré, frenar la sangría en casa contra el Real Betis el martes?

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FUENTE: AP