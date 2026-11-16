El técnico de Estados Unidos Mauricio Pochettino (izquierda) observa el segundo tiempo del partido contra Haití en la Liga de Naciones de la CONCACAF, el sábado 14 de noviembre de 2026, en Miami. (AP Foto/Alie Skowronski) AP

El entrenador de arqueros Toni Jiménez, su primer ayudante de campo Jesús Pérez y el preparador físico Sebastián Pochettino se fueron a Inglaterra después de que los estadounidenses aplastaron 6-0 a Haití el sábado en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

El asistente Miguel D’Agostino, la preparadora física Sylvia Tuyà Viñas y el analista Alex Scott siguen en el cuerpo técnico de Estados Unidos hasta después del partido del martes por la noche, cuando también viajarán a Manchester con Pochettino.

“Ese era el plan cuando acordamos los términos con el Manchester United y con la selección. Ellos están preparando todo allá porque el miércoles, cuando lleguemos, no va a haber pausa, y luego empezar con los partidos. Estamos concentrados aquí en terminar de la mejor manera”, explicó Pochettino explicó el lunes antes de una sesión de entrenamiento de los estadounidenses en el TQL Stadium.

Pochettino tendrá un par de días para trabajar con su nuevo plantel antes de que el United viaje a Liverpool el domingo. Pochettino, quien anteriormente dirigió a Southampton, Tottenham y Chelsea en la Liga Premier— es el octavo técnico del United desde que Alex Ferguson se retiró en 2013.

El único tema del que Pochettino intentó mantenerse al margen fue si convencería a la directiva del United de fichar a alguno de los jugadores de la selección cuando se abra el mercado de invierno el 1 de enero.

“Todos los buenos jugadores siempre sueñan con llegar al (máximo) nivel, y el United es uno de los equipos en ese nivel”, comentó. “En caso de que haya que tomar algunas decisiones, vamos a prestar atención a los jugadores que conocemos muy bien”.

El mediocampista estadounidense Weston McKennie, quien lleva seis años en Italia con la Juventus, también planteó la posibilidad de que uno o dos estadounidenses terminen yendo a Old Trafford.

“Tenemos muchos muchachos en nuestro equipo que probablemente estén por hacer movimientos pronto o dentro del próximo año, así que creo que es algo casi inevitable", dijo McKennie. "Nunca sabes qué pasa por la mente de un entrenador y qué jugadores está buscando. Pero creo que potencialmente podría ver que se hable de algunos de los chicos de aquí y que potencialmente ocurra”.

Estados Unidos está en excelente posición para alcanzar las semifinales de la Liga de Naciones tras arrasar a Haití en el partido de ida del sábado en Miami. Cinco jugadores anotaron en la goleada, incluido un doblete de Christian Pulisic.

Aunque los estadounidenses tienen una amplia ventaja en la búsqueda de la clasificación a las semifinales en Los Ángeles en marzo, Pochettino podría mostrarse cauto a la hora de hacer cambios drásticos en la alineación en su último partido o de usarlo como vitrina para jugadores más jóvenes.

“Es importante seguir creciendo y que el equipo siga evolucionando. No quiero pensar demasiado en mañana porque es normal emocionarse, pero creo que hay que estar muy concentrados en prepararnos de la mejor manera”, manifestó.

Los estadounidenses están invictos en cuatro encuentros en el TQL Stadium, que abrió en 2021 y es la casa del FC Cincinnati de la MLS.

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FUENTE: AP