americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Población de mariposas monarca en México aumenta un 64% en la temporada 2025-2026

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presencia de la mariposa monarca en los bosques mexicanos de hibernación durante la temporada 2025-2026 aumentó un 64% con lo que las colonias ocuparon 2.93 hectáreas frente a las 1.79 ha registradas el año previo, según datos divulgados el martes por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales mexicana (Semarnat).

ARCHIVO - Una mariposa monarca descansa cerca de un arroyo en el santuario Piedra Herrada, en las montañas cercanas a Valle de Bravo, México, el 4 de enero de 2023. (Foto AP/Marco Ugarte, Archivo)
ARCHIVO - Una mariposa monarca descansa cerca de un arroyo en el santuario Piedra Herrada, en las montañas cercanas a Valle de Bravo, México, el 4 de enero de 2023. (Foto AP/Marco Ugarte, Archivo) AP

La migración de estas mariposas desde Canadá y Estados Unidos a México y viceversa es considerada una maravilla de la naturaleza aunque ningún ejemplar llega a completar todo el viaje.

El gobierno mexicano controla cada año la presencia de esta especie en colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), y la sección de México del Fondo Mundial para la Naturalez (WWF, por sus siglas en inglés).

Con los resultados de este año se consolida el aumento de la población después de la tendencia a la baja que se observó entre 2022 y 2024. No obstante, las cifras aún están lejos del récord que se dio entre 1996-1997 cuando la superficie ocupada por las monarcas fue 18,19 hectáreas.

“La mariposa monarca es el símbolo de la relación trilateral México, Estados Unidos y Canadá, su conservación es un compromiso colectivo que debemos mantener para el futuro", dijo la secretaria Alicia Bárcena.

Sin embargo, la titular de Semarnat recordó que aunque el plan de conservación de este insecto está dando resultados, todavía hay situaciones de riesgo como el turismo, los plaguicidas y el cambio climático.

Los planes de conservación consisten en garantizar la integridad del hábitat a lo largo de toda su ruta migratoria, vincular a las comunidades en su preservación y contar con un mayor control de la tala ilegal y otras actividades que dañan los bosques.

Según los datos del monitoreo, el aumento de la superficie ocupada se debió a un mayor registro de huevos y larvas durante la reproducción en Estados Unidos, debido a que la primavera y el verano fueron menos secos que en 2024.

Además, hubo menor sequía durante la migración hacia México, lo que provocó una elevada presencia de plantas con flores que proporcionaron néctar a las mariposas.

En la temporada de hibernación 2025-2026 se registró la presencia de nueve colonias de mariposas, tres en Michoacán (al occidente del país) y seis en el Estado de México (al oeste de la capital).

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Destacados del día

Un hombre recoge basura mientras los turistas viajan en un automóvil clásico estadounidense durante un apagón en La Habana, Cuba, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa)

CUBA SIGUE EN APAGÓN MASIVO: reconectan de Pinar del Río a Holguín, oriente continúa sin electricidad

Trump presiona por salida de Díaz-Canel como condición para acuerdo con Cuba, revela The New York Times

Trump presiona por salida de Díaz-Canel como condición para acuerdo con Cuba, revela The New York Times

Trump afirma que tendrá el honor de tomar Cuba en medio de crisis y negociaciones con EE.UU.
ULTIMA HORA

Trump afirma que tendrá "el honor de tomar Cuba" en medio de crisis y negociaciones con EE.UU.

Israel elimina a Ali Larijani, figura clave del régimen iraní, en ataque aéreo en Teherán

Israel elimina a Ali Larijani, figura clave del régimen iraní, en ataque aéreo en Teherán

Cuba sufre un terremoto de magnitud 6 coincidiendo con el apagón generalizado

Cuba sufre un terremoto de magnitud 6 coincidiendo con el apagón generalizado

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter