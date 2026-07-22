Playas cerradas y sacos de arena llenos: tormenta tropical Bertha se acerca al golfo de México

Christian Mosley-Richardson (izquierda) ayuda a Johnisha West a llenar sacos de arena antes de la llegada de la tormenta tropical Bertha, en Morris FX Jeff Sr. Park en Algiers, Nueva Orleans, el 20 de julio de 2026. (David Grunfeld/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP) AP

Se espera que Bertha toque tierra el miércoles por la noche en la zona costera y poco poblada de Luisiana, al sureste de Nueva Orleans, y que el viento sea la mayor amenaza, según Michael Buchanan, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en el estado.

En la madrugada del miércoles, la tormenta estaba a unos 235 kilómetros (145 millas) al oeste-suroeste de Panama City, Florida, y a 120 kms (75 millas) al este de la desembocadura del río Misisipi. Se desplazaba en dirección oeste a 9 kilómetros/hora (6 mph) con vientos máximos sostenidos de 85 km/h (50 mph), informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), con sede en Miami.

Había un aviso por tormenta tropical desde la división entre los condados de Bay y Gulf, en Florida, hacia el oeste hasta Morgan City, Luisiana, así como para el área metropolitana de Nueva Orleans y el lago Pontchartrain, de acuerdo con el NHC.

Se prevén marejadas ciclónicas de hasta 1,2 metros (4 pies) en Luisiana desde la desembocadura del río Misisipi hasta la frontera estatal entre Alabama y Misisipi, con marejadas menores en partes de Florida y Alabama, según los meteorólogos.

Podrían caer entre 5 y 10 centímetros (de 2 a 4 pulgadas) de lluvia desde el oeste de Florida hasta la costa sur de Luisiana, con cantidades mayores en zonas dispersas que podrían causar inundaciones repentinas en áreas urbanas.

Se espera que Bertha se debilite a medida que avance hacia Texas, apuntaron los expertos.

Puntos de distribución de sacos de arena

Las autoridades de Misisipi, Luisiana y Florida habilitaron sitios para distribuir sacos de arena a los residentes, mientras se colocaban avisos de bandera roja a lo largo de algunas playas para alertar a los nadadores sobre los peligros de las corrientes de resaca. A lo largo de la costa, banderas rojas dobles indicaban que las aguas del golfo estaban cerradas al baño.

Las playas cerca de Pensacola, Florida, estaban en su mayoría desiertas, salvo por turistas que tomaban fotos del oleaje que golpeaba con fuerza.

“Para los locales, esto es solo otra tormenta", apuntó Candice Henderson, gerente de Crab Trap, un restaurante junto a la playa que estuvo lleno el martes en Perdido Key, Pensacola. "Cuando estás de vacaciones y está lloviendo, o vas de compras o sales a comer”.

Bertha, 2da tormenta tropical del año en el Atlántico

Bertha es la segunda tormenta tropical de la temporada de huracanes en el Atlántico. Arthur, otra tormenta tropical registrada en junio, dejó lluvias intensas en el sureste de Estados Unidos.

Bertha podría descargar fuertes precipitaciones en zonas costeras de Misisipi que aún se recuperan de las inundaciones causadas por Arthur, que destruyó y dañó viviendas.

“Debido a eso, la gente está prestando atención, o al menos eso se esperaría”, apuntó Jeff Clark, portavoz del condado Harrison, en Misisipi, donde se habilitaron seis puntos de reparto de sacos de arena.

Clark señaló que hasta el martes no había sido necesario abrir refugios ni ordenar evacuaciones.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica prevé que la temporada de huracanes del Atlántico esté por debajo del promedio este año, aunque eso no elimina las posibilidades de una tormenta catastrófica.

El huracán Fausto, en el Pacífico, está lejos de tierra

En el Pacífico oriental, el huracán Fausto se movía lejos de tierra el martes. Estaba a unos 1.295 kms (805 millas) al oeste-suroeste del extremo sur de Baja California, y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 15 km/h (9 mph) con vientos máximos sostenidos de 130 km/h (80 mph).

Según los pronósticos, ganará fuerza gradualmente, y el NHC advirtió que el oleaje generado por Fausto podría causar condiciones de resaca y corrientes de resaca potencialmente mortales en la costa de Baja California.

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Los periodistas de The Associated Press, Kimberly Chandler en Montgomery, Alabama; Stephen Smith en Nueva Orleans, y Haya Panjwani en Washington contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP