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Plantel boliviano denuncia amenazas de muerte para presuntamente amañar un partido

Amenazas contra la familia y el mismo arquero del club boliviano Guabirá fueron denunciadas por los jugadores y el director técnico Leonardo Egüez tras la derrota en el que el plantel cayó 6-0 ante Always Ready, uno de los líderes del torneo de la División Profesional de Bolivia.

Egüez dijo el lunes a los medios bolivianos que el arquero Manuel Ferrel fue “amenazado de muerte” el domingo al igual que su esposa y su madre para presuntamente favorecer a Always Ready.

El estratega boliviano comentó que a Ferrel le exigieron marcar tres goles, de lo contrario matarían a su esposa o a su madre. Además “le estaban pidiendo un alto monto de dinero por un tema de amaño”, agregó.

Guabirá se encuentra en el noveno lugar en la tabla de posiciones a 11 fechas de que concluya el torneo.

El domingo después del partido en conferencia de prensa hizo la denuncia junto con su plantel posteriormente la oficializó ante la policía.

El partido se jugó en el estadio Municipal de Villa Ingenio en la vecina ciudad del El Alto a unos 4,150 metros sobre el nivel del mar.

Guabirá no ha emitido aún un comunicado oficial sobre la posición del plantel, pero las muestras de apoyo de la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia (Fabol) fue contundente. Además exigieron una profunda investigación.

David Paniagua dirigente de Fabol calificó la denuncia como “gravísima” que se suma a otras irregularidades que sospechan se vienen registrando en el fútbol boliviano.

Mientras que por Always Ready, el abogado Marcelo Ortiz, se solidarizó con Guabirá y anunció que buscarán que se realicen las investigaciones.

“Es muy grave lo que se denunció. Si se tiene que ir a la fiscalía y desdoblar mensajes, se lo debe hacer. Esto no puede pasar”, afirmó.

Bolívar y Always Ready se disputan la punta del campeonato.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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