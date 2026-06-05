Planificadores de seguridad se preparan ante amenazas inéditas en las 11 sedes del Mundial en EEUU

Andrew Giuliani (derecha), el director de la fuerza de trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial, el jueves 4 de junio de 2026, en Miami. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

“Esto no es solo un evento nacional o continental. Para nosotros en Estados Unidos, son 11 eventos regionales", dijo Andrew Giuliani, el director ejecutivo de la fuerza de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial. "Y por eso dependemos de la experiencia de las fuerzas del orden en estas zonas para comprender también las complejidades de esto y aportar recursos federales”.

El torneo, que comienza la próxima semana, es el más grande la historia, con 48 equipos, 104 partidos y tres países anfitriones. Giuliani habló el jueves en un acto de inicio del Mundial sobre los desafíos de seguridad que supone preparar un evento de esta magnitud, desde monitorear tendencias entre estados hasta mitigar el calor.

“También queremos asegurarnos de que no estemos aislando a Miami de Seattle, porque si un agente de policiía está viendo algo en Miami Beach, digamos, o en el centro de Miami, que alguien en Seattle también está viendo, tenemos que asegurarnos de conciliar esa información si hay una tendencia mayor que pudiera estar amenazando a nuestras otras ciudades anfitrionas", dijo Giuliani. "Ahí es donde radica la complejidad de esto”.

Los preparativos se han intensificado durante meses. Giuliani y miembros de la fuerza de trabajo han asistido a grandes eventos en Estados Unidos, incluido el partido por el campeonato nacional universitario de fútbol americano en enero, para observar cómo las ciudades anfitrionas coordinan la seguridad y la logística.

Las ciudades anfitrionas también recibieron 625 millones de dólares en fondos federales para seguridad con el fin de reforzar los preparativos, y Giuliani indicó que parte de ese dinero se utilizará para reembolsar a los agentes del orden por medidas adicionales de seguridad.

Un desafío reciente que los planificadores monitorean es un brote de un tipo raro de virus del ébola que ha afectado a Congo y Uganda. La Organización Mundial de la Salud lo ha declarado una emergencia de salud pública de importancia internacional.

Giuliani señaló que los responsables de seguridad confirmaron con la selección nacional congoleña que no han estado en la región durante más de 21 días, y advirtieron al equipo que no incorpore a nadie a su campamento de entrenamiento que haya estado en Congo en las últimas tres semanas.

“Si hicieran eso, y si alguien llegara a presentar síntomas, pondrían en riesgo no poder viajar a Houston para la Copa del Mundo”, indico.

Congo ya había cancelado un campamento de entrenamiento de tres días de preparación para la Copa del Mundo y una despedida prevista para los aficionados en la capital Kinshasa debido al brote. Además, estaba buscando la manera de disputar su partido clasificatorio contra Chile después de que el alcalde de la ciudad española de La Línea de la Concepción negara la autorización para el encuentro por preocupaciones sanitarias relacionadas con el brote.

Funcionarios federales también están debatiendo el cambio de política de la FIFA para prohibir que los aficionados lleven botellas de agua rellenables a los 16 estadios del torneo en toda Norteamérica, incluidos algunos con sombra limitada o inexistente.

“Sin duda, entender que los aficionados con botellas —si hay algo congelado ahí, pueden lanzarlo, usarlo como un arma”, señaló. “Queremos asegurarnos de que los aficionados tengan acceso al agua, para que puedan mantenerse hidratados. También queremos asegurarnos de que todos estén a salvo y de que la gente no pueda introducir un arma. Así que esas conversaciones todavía continúan”.

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Cobertura de AP sobre la Copa del Mundo: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP