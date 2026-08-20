americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Piratas secuestran un carguero con armas turcas frente a costa de Somalia, afirma funcionario

MOGADISCIO, Somalia (AP) — Piratas secuestraron un buque de carga con bandera de Camerún frente a la costa de Puntland, en Somalia, a principios de esta semana y llevaron la embarcación, que transportaba armas turcas, hacia la costa de Nugaal, en la región, informó un funcionario somalí el jueves.

El buque M/V LUTUF fue capturado el lunes a unos 6.48 kilómetros (3.5 millas náuticas) de Marraya, en el distrito de Eyl, en Puntland, detalló el funcionario a The Associated Press bajo condición de anonimato, porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre información delicada.

El barco, propiedad de Polar Movement Shipping, transportaba armas destinadas a una instalación turca de entrenamiento militar en Mogadiscio, así como equipos de comunicaciones y satelitales, indicó el funcionario.

La tripulación de 10 integrantes incluía a seis indios, un ciudadano turco, un georgiano y dos guardias de seguridad serbios, precisó.

Las autoridades turcas no han emitido declaraciones sobre el incidente.

Ocho piratas, que se cree son miembros de un grupo previamente implicado en el secuestro del M/V Sward el 26 de abril, llevaron el buque hacia la costa cerca de Garmaal, en el distrito de Dangoroyo, en Puntland.

Posteriormente, dos embarcaciones de propiedad turca se acercaron al barco secuestrado, al tiempo que helicópteros y drones turcos vigilaban la zona, señaló el funcionario. Una pequeña embarcación con dos hombres se aproximó al buque el martes y entregó khat, un estimulante que se mastica comúnmente en Somalia, agregó.

Luego que la embarcación regresó a la costa, se produjo un ataque aéreo que mató a cuatro hombres e hirió a otros dos, afirmó el funcionario.

Las circunstancias del ataque, incluido quién lo llevó a cabo y si los fallecidos estaban involucrados en el secuestro, no han podido verificarse de manera independiente. De momento se desconoce la situación del LUTUF, incluida su tripulación y su carga. La AP no pudo verificar de forma independiente todos los detalles del relato.

___

Suzan Fraser contribuyó a este despacho desde Ankara, Turquía.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
En esta imagen proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias se ve fuego en un lugar alcanzado por un bombardeo ruso en Pechenihy, región de Járkiv, Ucrania, el martes 18 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias via AP)

Ucrania lanza una ofensiva de drones contra Moscú; misiles rusos matan a 10 en un pueblo ucraniano

Esta imagen, distribuida por Vantor muestra humo en una vista general de una infraestructura portuaria en Novorossiysk, Rusia, el 12 de agosto de 2026. (Imagen satelital©2026 Vantor vía AP)

Drones ucranianos alcanzan una gran refinería rusa a casi 1.300 kms de la frontera y causan incendio

Destacados del día

Acusado de matar a machetazos a un cubano en Tampa también es cubano: nuevos detalles del crimen

Acusado de matar a machetazos a un cubano en Tampa también es cubano: nuevos detalles del crimen

Cubana Empleada de Fresco y Más en Homestead es arrestada por fraude organizado dentro del supermercado

Cubana Empleada de Fresco y Más en Homestead es arrestada por fraude organizado dentro del supermercado

Hijastro de Díaz-Canel controló en Madrid una empresa dedicada a negocios e inversiones internacionales

Hijastro de Díaz-Canel controló en Madrid una empresa dedicada a negocios e inversiones internacionales

MANUEL MARRERO DEFIENDE LA APERTURA ECONÓMICA DE CUBA: La soberanía no es negociable

MANUEL MARRERO DEFIENDE LA APERTURA ECONÓMICA DE CUBA: "La soberanía no es negociable"

TIKTOKER CUBANO pro Castrista comparecerá ante tribunal de Sarasota tras ser arrestado por presunto DUI

TIKTOKER CUBANO pro Castrista comparecerá ante tribunal de Sarasota tras ser arrestado por presunto DUI

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter