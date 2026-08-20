Piratas secuestran un carguero con armas turcas frente a costa de Somalia, afirma funcionario

El buque M/V LUTUF fue capturado el lunes a unos 6.48 kilómetros (3.5 millas náuticas) de Marraya, en el distrito de Eyl, en Puntland, detalló el funcionario a The Associated Press bajo condición de anonimato, porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre información delicada.

El barco, propiedad de Polar Movement Shipping, transportaba armas destinadas a una instalación turca de entrenamiento militar en Mogadiscio, así como equipos de comunicaciones y satelitales, indicó el funcionario.

La tripulación de 10 integrantes incluía a seis indios, un ciudadano turco, un georgiano y dos guardias de seguridad serbios, precisó.

Las autoridades turcas no han emitido declaraciones sobre el incidente.

Ocho piratas, que se cree son miembros de un grupo previamente implicado en el secuestro del M/V Sward el 26 de abril, llevaron el buque hacia la costa cerca de Garmaal, en el distrito de Dangoroyo, en Puntland.

Posteriormente, dos embarcaciones de propiedad turca se acercaron al barco secuestrado, al tiempo que helicópteros y drones turcos vigilaban la zona, señaló el funcionario. Una pequeña embarcación con dos hombres se aproximó al buque el martes y entregó khat, un estimulante que se mastica comúnmente en Somalia, agregó.

Luego que la embarcación regresó a la costa, se produjo un ataque aéreo que mató a cuatro hombres e hirió a otros dos, afirmó el funcionario.

Las circunstancias del ataque, incluido quién lo llevó a cabo y si los fallecidos estaban involucrados en el secuestro, no han podido verificarse de manera independiente. De momento se desconoce la situación del LUTUF, incluida su tripulación y su carga. La AP no pudo verificar de forma independiente todos los detalles del relato.

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Suzan Fraser contribuyó a este despacho desde Ankara, Turquía.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP