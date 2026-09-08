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Piratas respaldan a Bubba Chandler con 18 hits y doblegan 9-3 a Medias Blancas

CHICAGO (AP) — Bubba Chandler lanzó seis sólidas entradas, Rafael Flores Jr. conectó tres imparables, incluido un jonrón, y los Piratas de Pittsburgh apalearon el martes 9-3 a los Medias Blancas de Chicago.

Brandon Lowe y el dominicano Oneil Cruz, de los Piratas de Pittsburgh, festejan la victoria sobre los Medias Blancas de Chicago, el martes 8 de septiembre de 2026 (AP Foto/Nam Y. Huh)
Brandon Lowe y el dominicano Oneil Cruz, de los Piratas de Pittsburgh, festejan la victoria sobre los Medias Blancas de Chicago, el martes 8 de septiembre de 2026 (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Bryan Reynolds conectó dos de los cinco dobles de Pittsburgh ante el abridor Sean Burke. Reynolds impulsó dos carreras y anotó dos veces por los Piratas, quienes se despegaron con una ventaja de 7-0 después de dos entradas y se encaminaron a su séptima victoria en nueve juegos gracias a una explosión de 18 hits.

El dominicano Oneil Cruz sumó tres imparables y dos carreras impulsadas, en tanto que Spencer Horwitz remolcó tres carreras para ayudar a propinarles a los Medias Blancas su cuarta derrota en seis juegos, lo que recortó su ventaja en la División Central de la Liga Americana sobre Cleveland a dos duelos.

Cada titular de Pittsburgh logró al menos un hit, y siete consiguieron dos o más.

Chandler (7-9) permitió dos carreras con cuatro hits, ponchó a ocho y no dio bases por bolas.

Burke (8-7) permitió siete carreras y ocho hits para igualar sus peores marcas de por vida, y lo hizo mientras conseguía apenas cuatro outs, su salida más corta en tres años en las Grandes Ligas.

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