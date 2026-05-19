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Piratas llaman al prospecto Jhostynxon García para reforzar un jardín en apuros

SAN LUIS (AP) — Los Piratas de Pittsburgh llamaron el martes de vuelta al jardinero venezolano Jhostynxon Garcia desde Triple-A Indianapolis.

Garcia, de 23 años, fue adquirido de los Medias Rojas de Boston en un canje de cinco jugadores que involucró a Johan Oviedo el 4 de diciembre. Tanto Baseball America como MLB Pipeline lo califican como el prospecto número 4 de la organización.

La distensión en el cuádriceps derecho de Ryan O’Hearn, que se espera lo deje fuera durante cuatro semanas, creó la oportunidad para Garcia, quien la temporada pasada se fue de 1-7 en cinco juegos con Boston.

Garcia fue titular en el jardín derecho y bateó sexto contra los Cardenales de San Luis la noche del martes.

“Solo seguir con los mismos hábitos de trabajo que he tenido, ese tipo de plan de trabajo, y simplemente trasladarlo a las Grandes Ligas”, dijo Garcia a través de un intérprete.

Garcia ha estado bateando con poder desde que regresó de una asignación de rehabilitación tras lidiar con rigidez en la parte baja de la espalda. Bateó para .375 (6 de 16) con cuatro carreras impulsadas en cinco juegos en Indianapolis, incluido un partido de tres jonrones el 12 de mayo.

Nick Yorke fue enviado a Triple-A Indianapolis después del juego del domingo para liberar espacio en el roster.

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