Piratas adquieren al receptor veterano Christian Bethancourt de Yankees por dinero en efectivo

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ARCHIVO - Christian Bethancourt, de los Cachorros de Chicago, celebra un sencillo productor durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Piratas de Pittsburgh el 28 de agosto de 2024, en Pittsburgh. (AP Foto/Matt Freed, Archivo) AP

Bethancourt, de 34 años, había estado jugando para Wilkes-Barre/Scranton, el equipo afiliado Triple-A de Nueva York.

Pittsburgh asignó a Bethancourt a Triple-A Indianápolis, pero se espera que se una al “taxi squad” de los Piratas cuando el club inicie una gira de nueve juegos como visitante en Los Ángeles contra los Dodgers el viernes.

Bethancourt ha participado en 427 juegos de Grandes Ligas a lo largo de ocho temporadas, con un promedio de bateo de .229, 35 jonrones y 135 carreras impulsadas con Atlanta, San Diego, Oakland, Tampa Bay, Miami y los Cachorros de Chicago.

Pittsburgh busca profundidad en la posición de receptor mientras el dominicano Endy Rodríguez lidia con una inflamación en la cadera izquierda.

Bethancourt, quien pasó tiempo en el sistema de ligas menores de los Piratas en 2021, bateó para .270 con 14 cuadrangulares, 45 carreras producidas y nueve dobles en 67 juegos en las menores con los Cachorros y los Yankees.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP