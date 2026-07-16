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Piratas adquieren al exprincipal prospecto Robert Hassell III de los Nacionales

PITTSBURGH (AP) — Los Piratas de Pittsburgh adquirieron al que fuera uno de los principales prospectos, Robert Hassell III, procedente de los Nacionales de Washington el jueves a cambio de dinero en efectivo o un jugador que se nombrará más adelante.

El campo del PNC Park se encuentra cubierto y el partido de béisbol entre los Piratas de Pittsburgh y los Cerveceros de Milwaukee ha sido cancelado debido a las tormentas en el área de Pittsburgh, el viernes 10 de julio de 2025. (Foto AP/Gene J. Puskar)
El campo del PNC Park se encuentra cubierto y el partido de béisbol entre los Piratas de Pittsburgh y los Cerveceros de Milwaukee ha sido cancelado debido a las tormentas en el área de Pittsburgh, el viernes 10 de julio de 2025. (Foto AP/Gene J. Puskar) AP

El jardinero de 24 años batea para .215 con dos jonrones y 21 carreras impulsadas con el equipo Triple-A Rochester esta temporada. Hassell debutó en las Grandes Ligas con los Nacionales la temporada pasada y bateó para .223, con tres jonrones y 18 carreras impulsadas en 70 juegos.

Hassell fue seleccionado en la primera ronda del draft de 2020 por los Padres de San Diego. Fue considerado un prospecto entre los 40 mejores según MLB Pipeline en 2022 y 2023, y formó parte del acuerdo de 2022 que envió al dominicano Juan Soto a los Padres.

Otros jugadores que pasaron de San Diego a Washington en ese canje —James Wood, CJ Abrams y MacKenzie Gore— han sido productivos, pero Hassell aún no logra consolidarse en las Grandes Ligas.

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FUENTE: AP

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