americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Piñango y Valenzuela conectan jonrones para Azulejos que remontan y vencen 6-4 a Orioles

TORONTO (AP) — El venezolano Yohendrick Piñango y el mexicano Brandon Valenzuela conectaron jonrones solitarios, el venezolano Andrés Giménez tuvo dos hits y una carrera impulsada, y los Azulejos de Toronto remontaron el domingo para vencer por 6-4 a los Orioles de Baltimore.

Andrés Giménez (0), de los Azulejos de Toronto, celebra con George Springer (segundo desde la izquierda) tras anotar gracias a un sencillo conectado por Nathan Lukes (no aparece en la foto) contra los Orioles de Baltimore, durante la acción de la sexta entrada de un partido de béisbol en Toronto, el domingo 7 de junio de 2026. (Sammy Kogan/The Canadian Press vía AP)
Andrés Giménez (0), de los Azulejos de Toronto, celebra con George Springer (segundo desde la izquierda) tras anotar gracias a un sencillo conectado por Nathan Lukes (no aparece en la foto) contra los Orioles de Baltimore, durante la acción de la sexta entrada de un partido de béisbol en Toronto, el domingo 7 de junio de 2026. (Sammy Kogan/The Canadian Press vía AP) AP

Piñango abrió la sexta entrada de cinco carreras de Toronto con un jonrón ante Shane Baz (3-6), su cuarto de la temporada. Valenzuela la sacó ante Rico Garcia para abrir la octava, su séptimo.

Taylor Ward, de Baltimore, conectó un jonrón de dos carreras, su tercero. Colton Cowser añadió un jonrón solitario, su sexto, pero los Orioles perdieron por segunda vez consecutiva.

El zurdo Adam Macko (2-0) lanzó una entrada para llevarse la victoria y Louis Varland consiguió los últimos cuatro outs para su 11.º salvamento en 11 oportunidades.

Giménez anotó la carrera que rompió el empate al llegar al plato desde segunda base con un sencillo dentro del cuadro del bateador emergente Nathan Lukes, para coronar la sexta entrada de cinco carreras de Toronto.

La remontada de Toronto borró la quinta entrada de cuatro carreras de Baltimore ante Kevin Gausman. Después de que Cowser conectó un jonrón con un out, Holliday y Blaze Alexander pegaron dobles consecutivos antes del jonrón de dos carreras de Ward.

___

Deja tu comentario

Destacados del día

Díaz-Canel acusa a EEUU de preparar tres escenarios para Cuba: estallido social, control económico o intervención militar

Díaz-Canel acusa a EEUU de preparar tres escenarios para Cuba: estallido social, control económico o intervención militar

Canadá abandona Cuba: Air Canada, WestJet y Air Transat suspenden vuelos indefinidamente

Canadá abandona Cuba: Air Canada, WestJet y Air Transat suspenden vuelos indefinidamente

El dólar alcanza los 600 pesos en Cuba y marca un nuevo récord histórico en medio de la crisis económica

El dólar alcanza los 600 pesos en Cuba y marca un nuevo récord histórico en medio de la crisis económica

Modelo de OnlyFans de origen cubano arresta en Miami, acusada de prostitución y posesión de cocaína

Modelo de OnlyFans de origen cubano arresta en Miami, acusada de prostitución y posesión de cocaína

Raúl Castro reaparece junto a su nieto El Cangrejo tras ser acusado por EE.UU.

Raúl Castro reaparece junto a su nieto "El Cangrejo" tras ser acusado por EE.UU.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter