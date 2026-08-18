americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Piloto de D-backs: Marte vuelve a Phoenix para pruebas de rodilla; espera jugar en 2026

BOSTON (AP) — El mánager de los Diamondbacks de Arizona Torey Lovullo afirmó que tiene información acerca de que Ketel Marte viajó de regreso a Phoenix para someterse a pruebas en la rodilla izquierda.

Ketel Marte (4), segunda base de los Diamondbacks de Arizona, en partido frente a los Dodgers de Los Ángeles durante la primera entrada, el viernes 7 de agosto de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri)
Ketel Marte (4), segunda base de los Diamondbacks de Arizona, en partido frente a los Dodgers de Los Ángeles durante la primera entrada, el viernes 7 de agosto de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Lovullo añadió que le había sorprendido un poco la falta de comunicación con el segunda base dominicano

Consultado sobre si creía que Marte volvería a jugar para Arizona este año, el piloto confió en que sí. Marte, tres veces elegido al Juego de Estrellas, batea para .249 con 21 jonrones y 67 carreras impulsadas en 118 juegos esta temporada.

“Lo necesitamos”, manifestó Lovullo antes del juego del martes contra los Medias Rojas de Boston. “Es uno de los mejores jugadores de la Liga Nacional, en lo que a mí respecta”.

Arizona colocó el lunes a Marte, de 32 años, en la lista restringida, la segunda vez en temporadas consecutivas que los D-backs lo hacen.

Marte no se presentó al encuentro que Arizona perdió por 11-1 en Boston la noche del lunes, en lo que Lovullo describió como un día de locos mientras el dominicano lidia con un asunto personal. Lovullo comentó que habló con Marte el lunes para tratar de averiguar qué estaba pasando, pero no obtuvo respuestas.

El segunda base viajó con el equipo a Boston y Lovullo no estaba seguro, después de la derrota del lunes por la noche, de si Marte seguía allí.

Esta no fue la primera vez que Marte tuvo una desaparición extraña.

La temporada pasada, fue incluido en la lista restringida cuando su casa en Arizona fue asaltada durante el receso del Juego de Estrellas. Se perdió tres juegos después de volar de regreso a su natal República Dominicana y más tarde se disculpó por su ausencia.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Arrestan a cubana en Miami acusada de golpear con una botella a una compañera de trabajo: tiene retención de ICE

Arrestan a cubana en Miami acusada de golpear con una botella a una compañera de trabajo: tiene retención de ICE

ABRE FARMACIA DE GESTIÓN PRIVADA EN LA HABANA: vecinos encuentran medicamentos ausentes en la red estatal

ABRE FARMACIA DE GESTIÓN PRIVADA EN LA HABANA: vecinos encuentran medicamentos ausentes en la red estatal

Cubanos entre los 11 arrestados en Miami por fraude con permisos para discapacitados

Cubanos entre los 11 arrestados en Miami por fraude con permisos para discapacitados

ETECSA REPORTA CORTE DE FIBRA ÓPTICA EN CUBA: afecta recargas, transferencias y pagos de Nauta Hogar

ETECSA REPORTA CORTE DE FIBRA ÓPTICA EN CUBA: afecta recargas, transferencias y pagos de Nauta Hogar

TRAGEDIA EN MANZANILLO: dos jóvenes mueren en un accidente de moto y una caravana despide a las víctimas

TRAGEDIA EN MANZANILLO: dos jóvenes mueren en un accidente de moto y una caravana despide a las víctimas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter