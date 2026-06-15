Pierre Sage deja Lens para asumir como técnico del Crystal Palace tras la salida de Glasner

El director técnico del Lens Pierre Sage reacciona durante la final de la Copa de Francia ante el Niza el viernes 22 de mayo del 2026. (AP Foto/Thibault Camus) AP

Sage, de 47 años, llevó al Lens a su primer título de la Copa de Francia la temporada pasada, además de un segundo puesto en la liga francesa, solo por detrás del Paris Saint-Germain.

El Palace necesitaba un nuevo técnico tras la salida de Oliver Glasner, quien optó por marcharse después de casi dos años y medio al mando.

“Es increíble estar aquí en el Crystal Palace”, afirmó Sage tras acordar un contrato de tres años. “Me entusiasman la historia del club y las últimas temporadas. Oliver Glasner logró cosas increíbles y ahora tengo que hacer lo mismo. Por eso venimos aquí con mucha ambición”.

“La dinámica aquí es realmente positiva y nosotros también estamos en esa sintonía. Ganamos el año pasado y queremos seguir por este camino, en un nuevo club, un nuevo proyecto, pero con muchos hábitos ganadores”.

Glasner ayudó al Palace a ganar la Copa FA en 2025 y el título de la Conference League el mes pasado. Son los únicos grandes trofeos en los 120 años de historia del club del sur de Londres.

“Estoy tremendamente entusiasmado de dar la bienvenida a Pierre, que llega tras una temporada con título en el Lens, además de un fabuloso segundo puesto en la Ligue 1”, expresó el presidente del Palace, Steve Parish. “Mientras nos adentramos en otra campaña europea tras nuestro éxito en Leipzig, sé que lo dará todo para buscar más éxitos para nuestro fantástico club de fútbol”.

Además de su éxito con el Lens, que llevó al PSG hasta las últimas semanas de la pelea por el título de la Ligue 1, Sage también habrá sido una opción atractiva para el Palace porque favorece un enfoque similar —una formación con tres defensas, carrileros y un único delantero— al que empleó Glasner.

Sage se hace cargo de un equipo que jugará en la Liga Europa la próxima temporada.

De las sombras del banquillo a la Liga Premier

Exjugador amateur, Sage pasó la mayor parte de su carrera como entrenador en la sombra. Regresó al Lyon en el verano de 2023 como director de la academia del club, después de una etapa como asistente en el Red Star de segunda división.

Apenas unos meses después, fue impulsado a su primer cargo de entrenador propiamente dicho. Cuando asumió a finales de noviembre de 2023, después de que el Lyon despidió a Laurent Blanc y a Fabio Grosso, y era colista con una victoria en 12 partidos.

El Lyon terminó esa temporada en el sexto puesto y llegó a la final de la Copa de Francia, que perdió 2-1 ante el PSG.

Se consideró ampliamente muy injusto cuando el Lyon lo despidió en enero de 2025 —a mitad de temporada— pese a que el equipo era sexto en la liga, estaba a cuatro puntos de un puesto de Liga de Campeones y seguía en la Liga Europa.

Sage transformó al Lens con un fútbol de alto octanaje basado en transiciones rápidas y en sacar el balón con rapidez hacia los extremos. También inculcó una gran lealtad en un plantel muy unido, al convertir a Florian Sotoca en uno de sus dos capitanes aunque el delantero ya no era un habitual en el once titular.

Sage comentó que el papel de lugarteniente de Sotoca fue crucial en el vestuario y para transmitir sus ideas.

El Lens presionó al PSG durante la mayor parte de la temporada y tuvo mala suerte al perder cuando se enfrentaron en mayo, ya que el Lens dominó el juego pese a caer 2-0 en casa.

El entrenador del PSG, Luis Enrique, se deshizo en elogios por lo mucho que el Lens exigió a su equipo ese día y señaló que Sage merecía plenamente su título de entrenador del año de la Ligue 1.

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FUENTE: AP