Pickens planea firmar como jugador franquicia por 27,3 millones con Cowboys

ARCHIVO - El receptor abierto de los Cowboys de Dallas, George Pickens (3), corre una ruta durante un juego de fútbol americano de la NFL entre los Cowboys de Dallas y los Vikings de Minnesota, el 14 de diciembre de 2025, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jerome Miron, archivo) AP

Pickens aún no ha firmado el contrato de un año, totalmente garantizado, pero pretende dar por zanjado el asunto mientras los Cowboys se adentran en el draft de la NFL, contaron las fuentes a The Associated Press bajo condición de anonimato porque la firma no es oficial.

La decisión de Pickens llega un día después de que el vicepresidente ejecutivo de personal, Stephen Jones, manifestara que los Cowboys planeaban que Pickens jugara esta temporada como jugador franquicia. Las partes habrían tenido hasta el 15 de julio para intentar alcanzar un acuerdo sobre un contrato a largo plazo.

Al firmar el acuerdo, Pickens puede ser multado por no presentarse al minicampamento obligatorio en junio o al campamento de entrenamiento en julio. Pero estar bajo contrato permite que el jugador de 25 años participe en el programa de temporada baja, que comienza el lunes.

El momento de la decisión de Pickens —apenas dos horas antes del inicio del draft— alimentó especulaciones sobre un traspaso. Jones las descartó.

“Tenemos todas las razones del mundo para creer que, con suerte, está listo para ponerse a trabajar. Pero no tenemos ninguna intención de mover a George Pickens”, señaló Jones tras la primera ronda del draft.

Pickens, adquirido la temporada baja pasada en un canje con Pittsburgh, logró máximos de su carrera en recepciones (93), yardas por recepción (1.429) y touchdowns (nueve) en una de las mejores ofensivas de la NFL la temporada pasada. Dallas tuvo una de las peores defensas de la liga y terminó 7-9-1, quedándose fuera de los playoffs por segundo año consecutivo.

La selección de segunda ronda de 2022 procedente de Georgia prosperó junto a CeeDee Lamb, quien afronta el segundo año de un contrato de cuatro años y 136 millones de dólares que actualmente lo ubica tercero entre los receptores de la NFL con un valor anual promedio de 34 millones de dólares.

Pickens tiene un incentivo para aceptar el dinero garantizado bajo la etiqueta porque representa un pago enorme en comparación con las ganancias totales de 6,8 millones de dólares de su contrato de novato por cuatro años.

El quarterback Dak Prescott y el ala defensiva DeMarcus Lawrence jugaron una temporada bajo la etiqueta de jugador franquicia en los últimos ocho años con Dallas antes de alcanzar acuerdos a largo plazo. El ala cerrada Dalton Schultz y el corredor Tony Pollard también jugaron bajo la etiqueta antes de marcharse en la agencia libre al año siguiente.

Jones señaló que la “novedad” de la etapa de Pickens con los Cowboys fue un factor en la decisión de mantenerse por ahora con un acuerdo de un año y no con un contrato más largo.

El talento de Pickens quedó en evidencia durante tres temporadas con los Steelers, pero también hubo suficientes episodios de comportamiento malhumorado o indiferente como para que el entonces entrenador Mike Tomlin pusiera en duda su madurez.

Brian Schottenheimer nunca tuvo problemas con Pickens de manera pública en su primera temporada como entrenador en jefe tras un cuarto de siglo como asistente en la NFL. Pero Pickens y Lamb fueron enviados a la banca en la primera serie en Las Vegas después de incumplir el toque de queda tras una visita a un casino la noche anterior al partido.

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FUENTE: AP