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Pfaadt y Tawa guían a los Diamondbacks con triunfo 5-1 ante Padres en duelo por comodín de la NL

PHOENIX (AP) — Tim Tawa conectó un jonrón de tres carreras y Brandon Pfaadt mantuvo una blanqueada hasta la séptima entrada, mientras los Diamondbacks de Arizona vencieron 5-1 a los Padres de San Diego la noche del lunes en el primer juego de una estadía en casa de 10 partidos contra rivales de la División Oeste de la Liga Nacional.

El lanzador abridor de los Diamondbacks de Arizona, Brandon Pfaadt, lanza contra los Padres de San Diego durante la primera entrada de un partido de béisbol, el lunes 3 de agosto de 2026, en Phoenix. (Foto AP/Ross D. Franklin)
El lanzador abridor de los Diamondbacks de Arizona, Brandon Pfaadt, lanza contra los Padres de San Diego durante la primera entrada de un partido de béisbol, el lunes 3 de agosto de 2026, en Phoenix. (Foto AP/Ross D. Franklin) AP

El dominicano Ketel Marte recibió una base por bolas de Michael King para abrir el inning y, con un out, Adrian Del Castillo conectó un sencillo. Tawa, quien tuvo tres de los nueve hits de los Diamondbacks, siguió con su quinto jonrón de la temporada.

El doble productor de James McCann y el elevado de sacrificio del venezolano Jorge Barrosa ante el dominicano Wandy Peralta en la octava entrada ampliaron la ventaja de Arizona.

Pfaadt (6-1) lanzó 6 1/3 entradas, permitió cinco hits y una carrera sucia. Dio una base por bolas y ponchó a tres.

El venezolano Juan Morillo consiguió cuatro outs para Arizona y Brandyn García lanzó una novena entrada perfecta, retirando a los tres bateadores.

King (6-8) batalló durante poco más de cinco entradas, al realizar 31 lanzamientos en la primera entrada y 104 en total. Permitió cinco hits, otorgó cuatro bases por bolas y ponchó a cinco.

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