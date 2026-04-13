Petrolera mexicana dice que controló el derrame de diésel en su refinería de Houston

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Petróleos Mexicanos (Pemex) dijo en un comunicado que la liberación del combustible fue ocasionada por la interacción de dos barcos privados, uno que era abastecido con diésel y otro que acababa de completar su carga y se dirigía a la salida del canal de navegación.

El evento ocurrió a menos de dos años de otro accidente en Deer Park en el que murieron dos trabajadores por una fuga de ácido sulfhídrico.

Tras el derrame la refinería activó sus protocolos e informó a la comunidad y a las autoridades correspondientes.

Pemex informó que las reparaciones del accidente y la limpieza total del área afectada por el derrame se extenderá aproximadamente dos días y descartó impactos en el canal de navegación de Houston.

FUENTE: AP