Petrolera argentina YPF anuncia proyecto petrolero de 25.000 millones de dólares en Vaca Muerta

Compartir en:









“Esta iniciativa constituye el proyecto de exportación de petróleo más importante de la Argentina”, destacó un comunicado de la compañía, de la cual el estado argentino posee el 51% de las acciones.

Según cálculos de la compañía, la iniciativa generará 100.000 millones de dólares por exportaciones a lo largo de su vida útil.

Para llevar adelante el proyecto, YPF anunció su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una iniciativa impulsada por el gobierno del ultraliberal Javier Milei que ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años para atraer inversiones superiores a los 200 millones de dólares.

Vaca Muerta, ubicada en la provincia patagónica de Neuquén, es la segunda reserva de gas de esquisto del mundo y la cuarta de petróleo. Por su potencial, puede aportarle al país sudamericano las divisas necesarias para cumplir con sus abultadas deudas e impulsar una economía castigada por recurrentes crisis.

Aunque YPF comparte la explotación de la reserva en asociación con otras empresas locales e internacionales, como Shell y Chevron, el proyecto anunciado el viernes estará desarrollado íntegramente por la petrolera argentina.

El bautizado proyecto LLL Oil, que creará aproximadamente 6.000 puestos de trabajo, prevé la perforación de 1.152 pozos y alcanzará una producción de 240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032.

La producción de crudo estará destinada 100% al mercado de exportación y será evacuada a través del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, mientras el gas natural asociado producido será destinado al abastecimiento del mercado local. “Pero esto es mucho más que una inversión”, afirmó Horacio Marín, presidente de YPF, en la red social X. “Es el inicio de una nueva etapa. Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años”. FUENTE: AP