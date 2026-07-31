Petro llega a Cuba para entrevistarse con Díaz-Canel, destaca apoyo de la isla en la paz en Colombia

El presidente Gustavo Petro interviene durante la inauguración de una nueva sesión del Congreso en Bogotá, Colombia, el lunes 20 de julio de 2026. (Foto AP/Iván Valencia) AP

Petro aterrizó en horas de la tarde y en su agenda se incorporó una reunión con su homólogo cubano en la Plaza de la Revolución, aunque no se ofrecieron más detalles. La Cancillería cubana indicó que el líder colombiano volvería a Bogotá el sábado.

Petro defendió el viernes su visita a Cuba y resaltó el apoyo dado por la isla en los esfuerzos de paz en Colombia.

“Quiero desde Cuba oponerme a una guerra en el Caribe”, expresó el mandatario colombiano en X. “Ahora se habla de invasiones y misiles en la isla de Cuba que ha educado 2.000 médicos y médicas colombianas, que ayudó (al entonces presidente Juan Manuel) Santos a hacer la paz en Colombia con las FARC y que salvó centenares de miles de personas en el mundo con su vacuna anticovid”.

“Ni los misiles, ni la invasión ni el bloqueo son soluciones dentro de los problemas de la humanidad”, agregó el líder colombiano.

Petro comparó en abril el bloqueo económico hacia Cuba con un “genocidio” que podría “matar un pueblo de hambre”, por lo que abogó por una solución basada en el diálogo. La isla sostiene un fuerte programa de cooperación para la formación de colombianos, sobre todo en medicina.

Al iniciar su mandato en 2022, Petro dio un giro en las relaciones con Cuba al estrecharlas después que su antecesor Iván Duque (2018-2022) apoyara la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo en 2021, cuando Estados Unidos acusó a la isla de refugiar a “terroristas”, incluyendo a miembros de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) que sostenían conversaciones con representantes de la propia administración colombiana.

En la pasada década, la isla fue sede durante cuatro años de las conversaciones de paz y actuó de intermediaria para un acuerdo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de ese país que llegaron a buen término y que ahora destacó Petro en sus comentarios en X.

Se espera que la relación se tense nuevamente con la llegada al poder el 7 de agosto del presidente electo de Colombia, el conservador Abelardo de la Espriella, apoyado por el presidente Donald Trump y quien anunció que romperá relaciones con Cuba y Nicaragua al considerar que son “tiranías”.

Esta semana, el gobierno cubano lamentó la decisión de De la Espriella porque dijo que “subordina” la política del país a las exigencias de Washington.

Esta será la tercera ocasión en que Petro viaje a Cuba como mandatario. Los dos viajes anteriores fueron en junio de 2023 cuando llegó para el cierre de un ciclo de diálogos con el ELN, y en septiembre del mismo año, para asistir a una Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo G77 + China.

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La corresponsal en Colombia, Astrid Suárez, contribuyó con este reporte.

FUENTE: AP