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Petro envía la espada de Bolívar a un museo en uno de sus últimos actos como presidente de Colombia

BOGOTÁ (AP) — Exhibir la espada de Simón Bolívar fue la primera orden de Gustavo Petro como presidente de Colombia. Ahora, cuando faltan dos semanas para dejar el poder, ha decidido llevarla desde el palacio presidencial a un museo en uno de sus últimos actos oficiales.

“La espada sale hacia la Quinta de Bolívar en ostracismo. El 7 de agosto termina la independencia nacional de Colombia”, aseguró Petro en la red social X junto a un video de la espada puesta en una urna y resguardada por la guardia presidencial por las calles del centro de Bogotá. “La espada de Bolívar volverá a brillar cuando conquistemos la segunda independencia nacional”, agregó.

Petro considera que Colombia perderá su soberanía con el próximo gobierno y “vuelve al virreinato”, esta vez al servicio de Estados Unidos, al que reprocha el apoyo político del presidente Donald Trump a De la Espriella.

Petro desconoció la victoria en las urnas del conservador Abelardo de la Espriella, su férreo opositor, pese a que la autoridad electoral la certificó tras vencer por un estrecho margen al progresista Iván Cepeda, a quien apoyaba el mandatario saliente.

Tras alegar un presunto fraude electoral, Petro apoyó una demanda que pide la anulación de la declaratoria de De la Espriella como presidente al señalar que la autoridad electoral habría disminuido los controles a las actas de votación, dificultando la veeduría ciudadana y la verificación de los jueces.

Petro ha usado la espada como símbolo de su “lucha popular”, recordando las palabras de Bolívar que dijo: “No envainaré jamás la espada mientras la libertad de mi patria no esté completamente asegurada”.

El simbolismo de la espada está ligado con el pasado de Petro, quien en su juventud militó en la extinta guerrilla M-19.

La espada de Bolívar fue robada en enero de 1974 por el M-19 cuando era custodiada en la Quinta de Bolívar, una casa campestre convertida en museo ubicada en el centro de Bogotá.

Desde entonces, la espada se convirtió en el símbolo por excelencia de la lucha insurgente del M-19, hasta que sus dirigentes la devolvieron como un gesto de paz en 1991, después de que firmaron un acuerdo de paz y abandonaron las armas.

Al posesionarse como presidente, Petro decidió exhibirla en una urna del palacio presidencial y utilizarla en algunos actos públicos para subrayar su simbolismo ante sus simpatizantes.

FUENTE: AP

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