Petro decreta duelo en Colombia por muerte de exvicepresidente y asesinato de periodista

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La declaratoria de duelo nacional, que deberá ser expedida en un decreto por el gobierno, fue anunciada por Petro desde la red social X, desde la que ha lamentado ambos decesos.

Vargas Lleras, opositor a Petro, falleció el viernes a sus 64 años, luego de permanecer en las últimas semanas bajo cuidado clínico en atención domiciliaria, según indicó la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá. En 2016, cuando era vicepresidente, fue sometido a radioterapias y a una operación de un tumor en las meninges.

El duelo nacional coincide con las honras fúnebres en la catedral de Bogotá, luego de que su cuerpo permaneciera en cámara ardiente en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, donde lo despidieron sus familiares y políticos de todos los sectores.

Vargas Lleras quiso seguir los pasos de su abuelo materno, el liberal Carlos Lleras Restrepo, quien gobernó entre 1966 y 1970, pero no logró alcanzar la presidencia tras dos intentos. Sin embargo, tuvo una prolífica carrera como senador, ministro de varias carteras, vicepresidente del segundo mandato de Juan Manuel Santos y líder del partido Cambio Radical.

En paralelo, Petro decretó el duelo nacional por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, cuyo cuerpo fue recuperado la semana pasada en una misión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Defensoría del Pueblo en zona rural de Antioquia, en el noroeste del país.

Pérez Rueda, fundador de un medio digital en la región y estudiante de Ciencia Política, desapareció cuando realizaba un cubrimiento periodístico en Briceño. Según Petro, fue asesinado por el frente Darío Gutiérrez, parte de las disidencias que no se acogieron al acuerdo de paz firmado hace una década entre el Estado y las FARC.

La disidencia aseguró el fin de semana en un comunicado que el asesinato no fue autorizado por su nivel nacional, indicando que, de ser cierta la responsabilidad, los perpetradores lo “hicieron a título personal”. La muerte del periodista fue condenada por organismos internacionales, así como por la Fundación para la Libertad de Prensa, al poner en relieve los riesgos que corren los reporteros al cubrir las zonas en conflicto en el país. FUENTE: AP