americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Petro decreta duelo en Colombia por muerte de exvicepresidente y asesinato de periodista

BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Gustavo Petro decretó el lunes duelo nacional por la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Llerras y el asesinato del periodista Mateo Pérez presuntamente a manos de una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hechos ocurridos la semana pasada.

La declaratoria de duelo nacional, que deberá ser expedida en un decreto por el gobierno, fue anunciada por Petro desde la red social X, desde la que ha lamentado ambos decesos.

Vargas Lleras, opositor a Petro, falleció el viernes a sus 64 años, luego de permanecer en las últimas semanas bajo cuidado clínico en atención domiciliaria, según indicó la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá. En 2016, cuando era vicepresidente, fue sometido a radioterapias y a una operación de un tumor en las meninges.

El duelo nacional coincide con las honras fúnebres en la catedral de Bogotá, luego de que su cuerpo permaneciera en cámara ardiente en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, donde lo despidieron sus familiares y políticos de todos los sectores.

Vargas Lleras quiso seguir los pasos de su abuelo materno, el liberal Carlos Lleras Restrepo, quien gobernó entre 1966 y 1970, pero no logró alcanzar la presidencia tras dos intentos. Sin embargo, tuvo una prolífica carrera como senador, ministro de varias carteras, vicepresidente del segundo mandato de Juan Manuel Santos y líder del partido Cambio Radical.

En paralelo, Petro decretó el duelo nacional por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, cuyo cuerpo fue recuperado la semana pasada en una misión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Defensoría del Pueblo en zona rural de Antioquia, en el noroeste del país.

Pérez Rueda, fundador de un medio digital en la región y estudiante de Ciencia Política, desapareció cuando realizaba un cubrimiento periodístico en Briceño. Según Petro, fue asesinado por el frente Darío Gutiérrez, parte de las disidencias que no se acogieron al acuerdo de paz firmado hace una década entre el Estado y las FARC.

La disidencia aseguró el fin de semana en un comunicado que el asesinato no fue autorizado por su nivel nacional, indicando que, de ser cierta la responsabilidad, los perpetradores lo “hicieron a título personal”.

La muerte del periodista fue condenada por organismos internacionales, así como por la Fundación para la Libertad de Prensa, al poner en relieve los riesgos que corren los reporteros al cubrir las zonas en conflicto en el país.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El propietario de los Bravos de Atlanta, Ted Turner, observa a su equipo jugar contra los Cardenales de San Luis en San Luis, el 6 de octubre de 1982. (AP Photo/Rusty Kennedy, File)

Muere a los 87 años Ted Turner, fundador de CNN y pionero audaz de la televisión

Un auto clásico estadounidense lleva a turistas junto a la embajada de Estados Unidos en La Habana, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba publica nueva ley de extranjería y elimina requisitos de permanencia en el país a ciudadanos

Destacados del día

Bruno Rodríguez hacer el ridículo. Intenta justificar más 60 años sin elecciones en Cuba

Bruno Rodríguez hacer el ridículo. Intenta justificar más 60 años sin elecciones en Cuba

Trump asegura que evalúa convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos

Trump asegura que evalúa convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos

Foto incluida en el expediente del Departamento de Justicia, el 29 de abril del 2026, que muestra a Cole Tomas Allen (izq) en su habitación de hotel en Washington, tomándose un selfie frente al espejo. Una versión ampliada de la foto está a la derecha. (Departamento de Justicia via AP)

Se declara inocente hombre acusado de irrumpir en cena de Trump con corresponsales

CNN revela que María Corina Machado quedó fuera del plan de transición tras caída de Maduro

CNN revela que María Corina Machado quedó fuera del plan de transición tras caída de Maduro

ICE arresta en Hialeah a cubano indocumentado condenado por tráfico de cocaína

ICE arresta en Hialeah a cubano indocumentado condenado por tráfico de cocaína

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter