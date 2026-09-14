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Peters recibe base por bolas clave y Medias Blancas vencen 7-3 a Guardianes

CLEVELAND (AP) — Tristan Peters conectó 12 fouls en una aparición al plato de 18 lanzamientos que desencadenó el estallido de seis carreras de Chicago en la sexta entrada, y los Medias Blancas vencieron 7-3 a los Guardianes de Cleveland la noche del lunes para mantenerse en la cima de la Central de la Liga Americana.

El pelotero de los Medias Blancas de Chicago Colson Montgomery (12), Randal Grichuk (34) y Chase Meidroth (10) regresan a la cueva después de que Montgomery y Meidroth anotaran y Grichuk fuera puesto out en el plato en un batazo de doble dobles conectado por Kyle Teel durante la sexta entrada de un partido de béisbol en Cleveland, el lunes 14 de septiembre de 2026. (Foto AP/Sue Ogrocki)
El pelotero de los Medias Blancas de Chicago Colson Montgomery (12), Randal Grichuk (34) y Chase Meidroth (10) regresan a la cueva después de que Montgomery y Meidroth anotaran y Grichuk fuera puesto out en el plato en un batazo de doble dobles conectado por Kyle Teel durante la sexta entrada de un partido de béisbol en Cleveland, el lunes 14 de septiembre de 2026. (Foto AP/Sue Ogrocki) AP

Kyle Teel pegó un doble de dos carreras y el cubano Miguel Vargas conectó un jonrón de dos carreras después de la larga aparición al plato de Peters —la más extensa en las Grandes Ligas esta temporada, e igualada como la tercera más larga desde 2000.

Los Medias Blancas, que perdieron 102 juegos y terminaron últimos en 2025, ganaron el primer duelo de la serie de enfrentamiento directo para ampliar su ventaja sobre los Guardians a 1 1/2 juegos. Chicago ha liderado la división desde el 4 de julio.

Sean Burke (9-7) no permitió carreras limpias en cinco entradas y el bullpen de Chicago mantuvo a raya a los Guardianes, mientras los Medias Blancas mejoraron a 7-4 contra Cleveland para asegurar la serie de la temporada y el desempate.

Los Guardians modificaron su rotación para que Gavin Williams (13-8) pudiera abrir el primer juego, y el derecho les dio cinco sólidas entradas.

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FUENTE: AP

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