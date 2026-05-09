Péter Magyar asumirá como primer ministro de Hungría tras 16 años de gobierno de Orbán

El primer ministro electo de Hungría, Peter Magyar, gesticula antes de su toma de posesión en un acto en el Parlamento, en Budapest, Hungría, el 9 de mayo de 2026. (AP Foto/Denes Erdos) AP

El partido de centroderecha Tisza, del que era candidato Magyar, derrotó a la formación nacionalista-populista Fidesz, de Orbán, en un golpe sorprendente el mes pasado, y obtuvo más votos y escaños en el Parlamento que cualquier otro partido en la historia poscomunista del país.

La victoria, que dio a Tisza una mayoría parlamentaria de dos tercios, le permitirá revertir muchas de las políticas que le dieron a Orbán una reputación, entre muchos de sus críticos, de ser un autoritario de ultraderecha; endurecer las medidas contra la presunta corrupción y transformar la dinámica política dentro de la Unión Europea, donde el ex primer ministro desestabilizó con frecuencia al bloque al vetar decisiones clave.

Magyar ingresó el sábado al enorme edificio neogótico del Parlamento junto a 140 diputados de su partido, que ocupará 141 de los 199 escaños de la cámara. La coalición Fidesz-KDNP de Orbán controlará 52 escaños, frente a los 135 que tenía en la anterior legislatura, mientras que el partido de ultraderecha Mi Hazánk (Nuestra Patria) ocupará seis.

Los 199 diputados asumieron sus cargos alrededor de las 11 de la mañana. Por primera vez desde que se formó el primer Parlamento poscomunista de Hungría en 1990, Orbán no fue uno de ellos.

La nueva asamblea nacional cuenta con 54 legisladoras, la mayoría de Tisza —más de un cuarto del total de la cámara y la cifra más alta en la historia del país.

Magyar, un abogado de 45 años que fundó Tisza en 2024 tras años en el partido de Orbán, ha prometido poner fin a la corrupción oficial que, según sostiene, ha privado a los húngaros de oportunidades económicas.

El nuevo primer ministro ha llamado a la población a asistir a una celebración de “cambio de régimen” que durará todo el día en el exterior del Parlamento, para conmemorar su investidura y el fin de la era Orbán. Varios miles de personas se congregaban en la zona mientras los nuevos legisladores prestaban juramento.

Después de asumir el cargo alrededor de las tres de la tarde, está previsto que Magyar se dirija a la multitud.

Reparar las relaciones con la UE

Magyar ha prometido recomponer los lazos de su país con la UE, que Orbán había llevado al límite, y restaurar el lugar de Hungría entre las democracias occidentales, cuya posición había quedado en entredicho a medida que Orbán se acercaba cada vez más a Rusia.

Desbloquear unos 17.000 millones de euros (20.000 millones de dólares) en fondos comunitarios para el país —congelados durante el mandato de Orbán por preocupaciones sobre el Estado de derecho y la corrupción— es una de las principales prioridades del nuevo primer ministro. Ese dinero es muy necesario para ayudar a reactivar la debilitada economía húngara, que se ha estancado los últimos cuatro años.

Como muestra de ese compromiso, responsables de Tisza afirman que volverán a izar la bandera de la UE en el Parlamento, después de que el gobierno de Orbán la retirara en 2014.

Una fiesta para celebrar el fin del gobierno de Orbán

El alcalde progresista de Budapest, Gergely Karácsony, publicó una invitación abierta a una fiesta junto al río Danubio más tarde el sábado para celebrar la caída de Orbán y la formación del nuevo gobierno.

En una publicación en redes sociales, Karácsony señaló que la fiesta buscaba expresar gratitud a los húngaros que han pasado años alzando la voz contra el sistema de Orbán: “Maestros despedidos, civiles y periodistas humillados, pequeñas iglesias desmanteladas”.

“Por fin podemos dejar atrás esta era, pero primero recordemos a los héroes cotidianos y expresemos nuestra gratitud con una despedida al sistema”, escribió en Facebook.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP