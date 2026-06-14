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Pete Crow-Armstrong pega jonrón al 1er lanzamiento en triunfo 6-1 de Cachorros sobre Gigantes

SAN FRANCISCO (AP) — Pete Crow-Armstrong conectó un jonrón con el primer lanzamiento del juego y los Cachorros de Chicago pegaron otros dos cuadrangulares en una victoria por 6-1 sobre los Gigantes de San Francisco el sábado por la noche.

Ian Happ, derecha, de los Cachorros de Chicago, celebra su cuadrangular solitario con su compañero Nico Hoerner (2) durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del sábado 13 de junio de 2026, en San Francisco, California. (AP Foto/Scott Marshall)
Ian Happ, derecha, de los Cachorros de Chicago, celebra su cuadrangular solitario con su compañero Nico Hoerner (2) durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del sábado 13 de junio de 2026, en San Francisco, California. (AP Foto/Scott Marshall) AP

Crow-Armstrong le conectó a Trevor McDonald (2-4) su 12do vuelacercas de la temporada, un batazo al jardín central. Además, pegó un doble y un sencillo en cinco turnos al bate.

Ben Brown (3-2) permitió una carrera con siete hits en cinco entradas por Chicago.

Ian Happ y el venezolano Pedro Ramírez conectaron cuadrangulares solitarios en la quinta para poner la pizarra 6-1.

El jardinero derecho de los Cachorros, Seiya Suzuki, salió por molestias en la rodilla derecha en la parte baja de la cuarta entrada, después de intentar fildear un elevado.

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FUENTE: AP

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