Pete Crow-Armstrong pega jonrón al 1er lanzamiento en triunfo 6-1 de Cachorros sobre Gigantes

SAN FRANCISCO (AP) — Pete Crow-Armstrong conectó un jonrón con el primer lanzamiento del juego y los Cachorros de Chicago pegaron otros dos cuadrangulares en una victoria por 6-1 sobre los Gigantes de San Francisco el sábado por la noche.